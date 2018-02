Roberto Alvim dirige nova montagem de ‘Fantasmas’

Censurada em diversos países quando foi lançada, em 1881, Fantasmas ainda tem potencial para escandalizar as plateias. Clássico do norueguês Henrik Ibsen, a obra que trata de religião, loucura, incesto e eutanásia merece releitura do diretor Roberto Alvim.

Na versão que estreia sábado (7), no Sesc Santana, o elenco é formado por nomes de destaque na cena teatral, como Guilherme Weber, Pascoal da Conceição, Mário Bortolotto e Juliana Galdino.

Em cena, contam a história de uma mãe e um filho incestuosos, um religioso corrupto e um padrasto que pretende prostituir a enteada.

Vinculado à escola realista, Ibsen mas gradativamente abre espaço para o delírio e o sonho nesta obra. 90 min. 16 anos.

ONDE: Sesc Santana (337 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 479, 2971-8700. QUANDO: Estreia sáb. (7). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 13/12. QUANTO: R$ 9/R$ 30.