Riviera reabre depois de breve reforma; confira outras dicas de bares

Foto: Renan Magalhães

Um clássico da cidade, o Riviera reabre depois de uma breve reforma com novidades também no cardápio. Entre os destaques estão o rigatoni (R$ 45; foto), com ragu picante de linguiça artesanal, e o bacalhau em natas (R$ 55). Av. Paulista, 2.584, Consolação, 3258-1268. 12h/15h e 19h/0h. (5ª, até 1h, 6ª, até 3h; sáb., 18h/3h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bar da Dona Onça

Comandado por Janaína Rueda, a ‘Onça’, o ambiente é elegante e tem cadeiras confortáveis. O cardápio apresenta receitas simples em versões sofisticadas e porções como a de rabada servida com polenta cremosa e agrião (R$ 63). A casa tem à disposição 55 rótulos de vinho e 14 de cerveja. Av. Ipiranga, 200, República, 3257-2016. 12h/23h30 (5ª a sáb., até 0h30; dom., até 17h30).

Cc.: todos. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bar do Urso

O bar da Cervejaria Colorado tem poucas mesas dispostas em três ambientes. Atrás do balcão, seis torneiras servem clássicos da cervejaria, como a Cauim (R$ 10, 350 ml), uma Pilsen de mandioca. A casa não possui cozinha própria, com exceção de amendoins para petiscar. Apostando no fomento ao comércio da região, o espaço incentiva o delivery. Esfihas, hambúrgueres e comida chinesa estão entre as opções disponíveis. R. Mourato Coelho, 23, Pinheiros. 17h/1h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Café Journal

Frequentado por um público acima de 30 anos, abriga uma adega com 500 rótulos de vinho. Para quem prefere cerveja, as long necks Heineken e Stella Artois custam R$ 12,50, cada. Do cardápio, experimente a paleta de cordeiro com cuscuz de berinjela e amêndoas (R$ 149, para dois). Al. dos Anapurus, 1.121, Moema, 5055-9454. 12h/últ. cliente (dom., até 17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Galinheiro Grill

As mesas na parte externa do bar ocupam uma boa extensão da calçada. O ambiente é favorável a uma cerveja Original (R$ 12,50). Para comer, o campeão de pedidos é o frango na brasa (R$ 42,80).

R. Inácio Pereira da Rocha, 231, Pinheiros, 3816-3208. 18h/1h (4ª a sáb., 11h/1h; dom. e fer., 11h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Prainha Paulista

Ao som de MPB, o bar serve bebidas como o chope Heineken (R$ 13,90, 470 ml). O local funciona desde 1973 perto da Avenida Paulista e oferece porções tradicionais, como a de bolinhos de bacalhau (R$ 57, 12 unid.). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 557, Jd. Paulista, 3562-5056. 11h/2h (6ª e sáb., até 3h). Cc.: todos. Cd.: todos.