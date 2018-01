Rive Gauche renova cardápio

Foto: Carol Gherardi/divulgação

O menu franco-italiano do Rive Gauche está com novas sugestões em todas as etapas. Para começar, há ravióli de trufa com nabo e cenoura (R$ 34). Entre os principais, o chef acrescentou o ‘Jarret de Vitelo’ com risoto de alecrim (R$ 79; foto) e o ‘Linguado à Belle Meuniére’ (R$ 66).

Outros pratos do cardápio:

Escargot da Borgonha (R$ 48)

Tartar de peixe branco com capim-santo (R$ 31)

Sofioti recheado com pato ao molho do assado (R$ 62)

Carpaccio de peixe branco (R$ 29)

Mexilhões ao vinho branco com batata frita (R$ 41)

Tartine de salmão marinado com salada e batatinhas mornas (R$ 32)

Croque monsieur (R$ 27) e Croque Madame (R$ 29)

Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães Castro, 12.000, 3758-2616.