Foto: divulgação

A costelinha de porco assada com ragu de lentilha (R$ 49; foto) é a nova sugestão às segundas-feiras, no Ritz. A carne, marinada por um dia e levada ao forno por quatro horas, também vira recheio de sanduíche. Desfiada, é servida com molho barbecue, agrião e maionese caseira no pão italiano (R$ 29).

Al. Franca, 1.088, Jd. Paulista, 3062-5830.