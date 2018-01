Ristorantino renova cardápio do almoço executivo

Foto: Renan Magalhães/divulgação

O ‘Mezzogiorno’, almoço do Ristorantino, traz novas sugestões de pratos da entrada à sobremesa, a exemplo do ‘Vitello Tonnato’, carne de vitela assada e fatiada com molho de atum e alcaparras; e o tagliolini com tinta de lula e frutos do mar (foto). A refeição em três tempos custa R$ 85, com café expresso.

R. Dr. Melo Alves, 674, Cerqueira César, 3063-0977.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras sugestões do cardápio:

‘Insalata Bio di Ortaggi’, com folhas frescas e legumes orgânicos

Polenta branca com camarão e tomate cereja confitado

Massa fresca recheada com parmesão ao molho de cogumelos

Peixe do dia e purê de cenoura orgânica

Risoto de açafrão com ragu de ossobuco

Torta de queijo mascarpone, café e chocolate belga amargo

‘Panna Cotta com Frutti del Bosco’, flan de baunilha com calda de frutas vermelhas