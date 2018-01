Ristorantino ganha novo chef e pratos no cardápio

Tortelli de abóbora (Foto: Alle Mandorle/divulgação)

O ‘Tortelli di Zuca Alle Mandorle’ (R$ 69; foto), massa fresca recheada com abóbora ao molho de manteiga, amêndoas e sálvia, e o ravióli recheado com peixe ao molho de tomilho e ovas secas de peixe (R$ 77) estreiam no cardápio do Ristorantino, com a cozinha agora tocada chef Henrique Schoendorfer.

Confira outras novidades do menu:

– Tartar de atum com pupunha, caviar e folhas orgânicas (R$ 66)

– Polenta rústica com queijo taleggio (R$ 54)

– Ravióli recheado com burrata e flor de abobrinha ao molho de tomate fresco e camarão (R$ 77)

– Costela bovina ao forno em crosta de pistache, com purê de batatas e trufas pretas (R$ 87)

R. Dr. Melo Alves, 674, Cerq. César, 3063-0977.