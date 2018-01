Festival de humor Risadaria inicia sua 7ª edição

André Carmona e Renato Vieira

Festival Risadaria chega à 7ª edição com atrações em diversos endereços da cidade até o fim de julho. Confira nossas dicas com o melhor da programação.

O Brasil é conhecido como o país do futebol e do carnaval. Mas bem que poderia ser do humor. A escalada de sucesso do Risadaria comprova a tese. Começou pequeno, com poucas atrações locais em apenas um fim de semana, em 2010. Cinco edições mais tarde, quando alcançou quase 1 milhão e meio de espectadores, se tornou o maior festival de comédia do mundo. Como disse ao Divirta-se Paulo Bonfá, idealizador do evento, “tem gente que não gosta de samba ou de futebol, mas ninguém se recusa a dar uma boa gargalhada”. O Risadaria, que começa neste sábado (2) e vai até 30/7, chega a sua 7ª edição. A seguir, destacamos alguns dos principais espetáculos, além de exposições, debates, oficinas e opções para as crianças. E, diante do atual cenário político do País, também conversamos com alguns artistas que devem abordar o tema em seus shows. Com muito humor, claro.

198 das 260 atrações que integram o festival têm entrada gratuita

115 é o número de artistas e grupos cômicos que participam da programação

1,6 milhão de visitantes é a expectativa de público para esta edição, segundo os organizadores

500 empregos, diretos e indiretos, serão gerados com o evento

Foto: Divulgação

“Hoje, a política é um concorrente desleal do humor. Tem coisas no noticiário político que parecem

piada. Os comediantes tem de se desdobrar para fazer melhor.”

Paulo Bonfá, idealizador e curador do Risadaria.

SUPER SHOWS

Foto: Divulgação

+ A trupe de Hermes e Renato (foto) marcou época na MTV na virada dos anos 1990 para os 2000, com esquetes debochados e humor autoral. Depois de revolucionar a TV, eles estreiam no teatro, em uma apresentação única no Risadaria. 75 min. 16 anos.

Teatro APCD (844 lug.). R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, 2223-2424. 15/7, 21h30. R$ 50

+ Conhecido por integrar a equipe do ‘Pânico na TV’, da Band, Márvio Lúcio, o Carioca, leva aos palcos, pela primeira vez, suas famosas imitações. Ele participa do ‘Desafio de Improviso’, em duas apresentações, ao lado de nomes do humor como Luís Miranda, Marcio Ballas, Warley Santana e Thiago Carmona. 75 min. 16 anos.

Teatro Gamaro (756 lug.). R. Dr. Almeida Lima, 1.176, Mooca, 2081-5924. 23/7, 18h e 21h. R$ 50.

Foto: Divulgação

+ O Música Divertida Brasileira (foto) é uma parceria do humorista, ator e apresentador Rafael Cortez com a banda Pedra Letícia. A proposta é fazer versões inusitadas de clássicos da MPB, como

Adoniran Barbosa em ritmo de rock’n’roll. 75 min. 16 anos.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 3629-1075. Sáb. (2), 15h. R$ 20.

“De política, vou falar das pedaladas, da situação atual. Vou bater na direita e na esquerda. Isso

é democracia.”

Victor Sarro

+ Sarro se junta a Marcos Casuo, Rodrigo Capella, Rafael Cortez e Fabiano Cambota. 75 min. 16 anos.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, 3629-1075. Sáb. (2), 18h e 21h. R$ 20.

PALCOS RISADARIA

+ Marco Luque dispensa apresentações. Do projeto ‘Terça Insana’ à bancada do ‘CQC’, passando pelas atuais participações no ‘Altas Horas’, fez fama por conta da versatilidade. No show, apresentado também no Shopping SP Market (31/7, 18h), ele destila seus personagens mais icônicos, a exemplo do jocoso motoboy Jackson Five. 30 min. 16 anos.

Tietê Plaza Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Pirituba, 3201-9000, 4ª (6), 19h. Grátis.

Foto: Divulgação

+ Rudy Landucci (foto) faz de tudo um pouco: é radialista, ator, humorista e redator. Mas no Risadaria, vai apresentar um stand-up afiado, além de suas conhecidas e cômicas imitações. O show pode ser visto também no Tietê Plaza Shopping (10/7, 18h). 30 min. 16 anos.

Shopping SP Market. Av. Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, 5682-3666, 21/7, 19h; 30/7, 18h. Grátis.

“É inevitável falar de política no show, é o nosso cotidiano. Mas eu prefiro não tomar partido. Minha prioridade é divertir as pessoas.”

Fabiano Cambota

+ E, para entreter o público, Fabiano Cambota apresenta um show de cara limpa, no qual mistura stand-up, contação de causos e elementos musicais. 30 min. 16 anos.

Shopping SP Market. Av. Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, 5682-3666, 19/7, 19h. Grátis.

Foto: Divulgação

+ Um dos criadores do canal Porta dos Fundos, Fábio Porchat (foto) será entrevistado por Paulo Bonfá. Em um papo descontraído, que também pode ser acompanhado no Shopping SP Market (11/7, 12h30), o comediante falará de carreira, vida pessoal, entre outros assuntos. 30 min. 16 anos.

Tietê Plaza Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Pirituba, 3201-9000. 11/7, 18h. Grátis.

COMEDIANS

Comedians Comedy Club (300 lug.). R. Augusta, 1.129, Cerqueira César, 2615-1129.

Foto: Divulgação

+ Matheus Ceará (foto), famoso por seu personagem no programa ‘A Praça É Nossa’, é uma das atrações que ocupam a casa de espetáculos Comedians. No show ‘Inédito Pra Quem Nunca Viu’, Ceará faz uma mescla de stand-up, personagens e piadas preparadas, com um toque regionalista que lhe dá uma graça peculiar. 75 min. 18 anos.

7, 14, 21 e 28/7, 21h. R$ 40.

“Embora meu show não seja político, eu, enquanto comediante politizado, preciso dar o exemplo.”

Paulo Vieira

+ Além de política, Vieira aborda no show outros temas ásperos, como questões sociais e econômicas. E ele estará bem acompanhado: Luiz França, Hallorino Jr. e Marcela Leal. 75 min. 18 anos.

17/7, 20h. R$ 40.

+ No show de Marcio Ballas, nada de piadas prontas ou roteiros preestabelecidos. Especialista na arte do improviso teatral, o ator promete arrancar gargalhadas da plateia com construções de cena interativas, a partir de sugestões do próprio público. E a inspiração pode surgir de qualquer lugar: uma canção, uma situação engraçada do cotidiano ou até uma simples palavra. 75 min. 18 anos.

6, 13 e 20 e 27/7, 21h. R$ 40.

Foto: Divulgação

+ Marcelo Marrom (foto) apresenta ‘Confissões de um Quarentão’. Nele, o músico e humorista relata, de modo cômico, detalhes e histórias de sua trajetória pessoal. Não escapa nada. Dos apelidos da infância à relação com sua mulher, tudo pode virar piada. 75 min. 18 anos.

5, 12, 19 e 26/7, 21h. R$ 40.

EXPOSIÇÕES

Foto: Divulgação

+ A Cia. Barbixas de Humor se define como uma ‘companhia de humor de caráter duvidoso’.

O divertido trio, formado por Daniel Nascimento, Anderson Bizzocchi e Elidio Sanna, ganha mostra com vídeos de esquetes e improvisações.

Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073 , metrô Consolação. 10h/20h. Grátis. Até 31/7.

+ José Eduardo Camargo viajou pelo País e tirou fotos de curiosas placas em 17 Estados. A aventura gerou o livro O Brasil das Placas – e, agora, as imagens compõem a exposição, que também pode ser vista no Conjunto Nacional e no Tietê Plaza Shopping.

SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540. 11h/21h (dom., 12h/20h). Grátis. Até 31/7.

DEBATES

+ Da mesa O Valor do Bom Humor no YouTube participam Paulo Bonfá, Caio Novais (do canal ‘Ana Maria Bro- gui’), PC Siqueira e Otávio Albuquerque (do canal ‘Rolê Gourmet’), Bruno Bock

e Rolandinho BR (‘Pipocando’).

Livraria Cultura. Shopping Market Place. Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, V. Cordeiro. 30/7, 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ Bonfá, o criador do festival, ainda participa do debate Como Fazer um Vlog de Humor. No encontro, estarão Becca Pires, Léo e Maíra Medeiros – todos com canais próprios de vídeo em redes sociais.

Livraria Cultura. Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano. 30/7, 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CINEMA

+ A exibição de Boleiros – Era Uma Vez o Futebol... (1998), de Ugo Giorgetti, é precedida por debate com participação de Ale Oliveira, Benjamin Back, Fred e Robson Nunes.

Museu do Futebol. Auditório (176 lug.). Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu. 30/7, 14h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

OFICINA

+ Criador de cenas cômicas, o Palhaço Tchutchuco tem mais de 15 anos de carreira. Ele ensina exercícios de malabarismo e estimula habilidades de coordenação motora, rapidez e força. 40 min. Livre.

Tietê Plaza Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, Pirituba. Sáb. (2), 14h30. Grátis.

RISADARIA KIDS

Foto: Divulgação

+ O novo emprego de uma dupla de palhaços é o tema de Precisa-se de Mágico (foto). Carolyn Ferreira e Cristiano Carvalho interpretam Carolipa e Barto- lomeu. Eles ficam sabendo de um circo que precisa de um mágico e uma assistente – e se candidatam às funções. O espetáculo, assim como os outros que compõem a programação infantil do festival, circula por diversos shoppings.

SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba. 8/7 e 23/7, 16h. Grátis.

+ O palhaço Fonzo, interpretado por Dario França, é o astro de Fonzera. Ele utiliza a mágica e a ventriloquia para divertir a plateia, que pode interagir durante os números.

Tietê Plaza Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Pirituba. 5ª (7) e 30/7, 16h. Grátis.

+ A Alegria do Circo é espetáculo dividido por esquetes. Uma prova para definir quem é o palhaço mais inteligente e uma flor que encanta as mulheres servem de temas para a encenação.

Tietê Plaza Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Pirituba. 14/7 e 27/7, 16h. Grátis.

+ Ator, ventríloquo e professor de artes marciais, Yakko Sideratos apresenta performance (que atrai também gente grande) em que funde stand up, mímica e manipulação de bonecos.

SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba. Sáb. (2) e 31/7, 16h. Grátis.

Foto: Divulgação

+ O espetáculo Merenda dos Astros tem personagens que divertem e promovem uma reflexão sobre a boa alimentação. Em cena, tem a nutricionista Dráuzia Magrela e até uma versão do clássico ‘Os Três Porquinhos’ – no caso, ‘Os Três Potinhos’.

SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba. Hoje (1º), 5ª (7) e 30/7, 16h. Grátis.