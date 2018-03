Risadaria reúne mais de 600 atrações de humor

O festival Risadaria chega a sua 6ª edição com 642 atrações – que tomarão conta da cidade por quase um mês, a partir de sexta-feira (3)

Ele começou mais tímido, em 2010, ocupando o Pavilhão da Bienal, no Ibirapuera, por três dias. De lá para cá, o Risadaria conquistou público e se espalhou pela cidade. Sempre com um objetivo: “reunir todas as formas de fazer as pessoas rirem e, com isso, demonstrar a importância cultural da atividade cômica”, como disse Paulo Bonfá, criador do festival, ao Divirta-se. Em sua 6ª edição, o evento, que começa nesta sexta-feira (3) e vai até 26/7, terá 642 atrações, com cerca de 300 artistas, em 30 endereços. E mais: boa parte da programação é gratuita.

Confira, a seguir, uma seleção de 20 atrações do festival:

1. A Banda Renatinho (foto) faz seu show de estreia. Mas, entre os integrantes, há nomes bem conhecidos do humor. Tatá Werneck, Marco Gonçalves, Maurício Meirelles, Murilo Couto e Nil Agra apresentam canções e performances irreverentes, em tom roqueiro. 75 min. Livre. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, 3629-1075. Dom. (5), 18h. Grátis.

2. Um dos criadores da série Porta dos Fundos e colunista do Estadão, Fábio Porchat está com as apresentações em teatro esgotadas. Mas dá para vê-lo no Tietê Plaza Shopping. 30 min. 12 anos. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Pirituba, 3201-9000. Hoje (3), 18h. Grátis.

3. A ótima Cia. Barbixas de Humor, de Elídio Sanna, Anderson Bizzocchi e Daniel Nascimento (foto), apresenta 12 esquetes cômicas no espetáculo ‘Em Breves’. 75 min. 16 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av.Rebouças,3.970, 3034-0075. 4ª (8), 21h. R$ 30.

4. Ela faz parte do grupo Humor de Salto Alto, exclusivamente feminino, e integra o elenco rotativo do programa Fritada, no Multishow. No Conjunto Nacional, Criss Paiva apresenta seu stand up. 20 min. 12 anos. Av. Paulista, 2.073, térreo, metrô Consolação. 10/7, 16h. Grátis.

5. Famoso pela atuação no humorístico Zorra, da Rede Globo, Nelson Freitas convida ao palco um time que inclui o palhaço Marcos Casuo (que já passou pelo Cirque du Soleil). 75 min. 16 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 26/7, 17h e 20h. R$ 30.

6. Yakko Sideratos faz uma mistura curiosa de stand-up, mímica e ventriloquia, que agrada bastante às crianças. Ao longo do festival, ele estará em vários shoppings. 40 min. Livre. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5682-3666. 3ª (7), 16h. Grátis.

7. Atualmente no elenco da novela global ‘Babilônia’, Marcos Veras (foto) lidera apresentação que tem convidados especiais, como o comediante português Ricardo Araújo Pereira. 75 min. 16 anos. Teatro APCD (844 lug.). R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, 2223-2424. 12/7, 17h e 20h. R$ 30.

8. Após tempos interpretando mocinhos na TV, Marcelo Serrado revelou sua faceta humorística com o personagem Crô, em ‘Fina Estampa’. Agora, ele sobe ao palco ao lado de humoristas como Diogo Portugal (que, aliás, é um dos curadores do Risadaria). 75 min. 16 anos. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Hoje (3), 21h30. R$ 30.

9. Uma das atrações internacionais, a dupla The Umbilical Brothers (foto) se vale de recursos como mímica e efeitos vocais. Na apresentação comandada pelos australianos, eles convidam nomes como Dan Stulbach. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 3034-0075. 5ª (9), 21h. R$ 30.

10. Uma das novidades de 2015 são as oficinas – como a de desenho, comandada por cartunistas e ilustradores como Gil Tokio. 60 min. Livre. Museu do Futebol (30 lug.). Pça. Charles Muller, s/nº, 3664-3848. 11/7 e 12/7, 11h. Grátis (retirar senha 1h antes).

11. Na Caravana da Palhaça Rubra, a atriz Lu Lopes é seguida por três palhaços-músicos: Alvaro Lages, Danilo Dal Farra e Danilo Penteado. A trupe anima as crianças com improviso e artes circenses. 40 min. Livre. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5682-3666. 11/7, 15h. Grátis.

12. O mágico carioca Gabriel Louchard vai percorrer várias estações da CPTM e do Metrô, como parte do projeto Risadaria nos Trilhos. Dia 14/7, por exemplo, ele se apresenta na Palmeiras-Barra Funda (10h30), na República (12h30) e na Corinthians-Itaquera (16h). 20 min. Livre. Grátis.

13. A Noite de Improviso, comandada por Marcio Ballas, Marco Gonçalves e Edu Nunes, faz várias sessões durante o evento. A primeira é neste fim de semana. Nelas, jogos e desafios são criados a partir de temas sugeridos pela plateia. 60 min. 16 anos. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, 3629-1075. Sáb. (4), 15h. R$ 20.

14. Especializado em stand-up e famoso por sua atuação no programa televisivo CQC, da Band, Oscar Filho lidera o espetáculo. Mas também abre espaço para convidados especiais – como o extravagante e divertido Falcão, cantor de músicas como ‘I’m Not Dog No’. 75 min. 16 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 3034-0075. 10/7, 21h e 23h59. R$ 30.

15. Ele foi revelado na edição 2012 do Risadaria, durante o Campeonato Brasileiro de Stand-Up Comedy, promovido anualmente pelo festival. E, agora, Paulo Vieira (foto), de Tocantins, volta como artista convidado. 20 min. 12 anos. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, térreo, metrô Consolação. 12/7, 16h. Grátis.

16. No Talco Show da Nina, a personagem vivida pela atriz Marlei Cevada (foto), que integra o humorístico ‘A Praça é Nossa’, do SBT, comanda um bem-humorado talk-show voltado para as crianças. No palco, ela entrevista celebridades mirins, como Cinthia Cruz, da novelinha Chiquititas. 50 min. Livre. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, 3629-1075. Sáb. (4), 11h. R$ 20.

17. Quem assiste ao Altas Horas, da Rede Globo, já viu as imitações de Rudy Landucci. Agora, ele mescla tais performances com stand-up. 20 min. 12 anos. Conj. Nacional. Av. Paulista, 2.073. Sáb. (4), 15h. Grátis. Tietê Plaza Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465. Sáb. (4), 17h. Grátis.

18. O espetáculo de improvisação Jogando no Quintal agrada a várias idades. Em cena (ou em campo), dois times de futebol formados por palhaços, que competem para tirar mais risos da plateia. 90 min. 10 anos. Teatro Gamaro (752 lug.). R. Dr. Almeida Lima, 1.176, Mooca, 2081-5924. 18/7, 15h. R$ 30.

19. Rafael Cortez mostra seu projeto de MDB (Música Divertida Brasileira). Com a banda Pedra Letícia, faz versões irreverentes para canções nacionais. 75 min. 16 anos. Teatro Faap (500 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 25/7, 15h. R$ 30.

20. Em duas apresentações neste fim de semana, o ator Leandro Hassum (foto) divide o palco com convidados. Entre eles, está Geraldo Magela, humorista deficiente visual, que faz graça a partir de histórias vividas por ele mesmo. Também participam Rafael Cortez, Ricardo Araújo Pereira e a dupla de mímicos The Umbilical Brothers. 75 min. 16 anos. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Dom. (5), 18h e 21h. R$ 30.