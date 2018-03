Ringo Starr se apresenta em São Paulo

Jotabê Medeiros

Ninguém mais manda cartões-postais nesses tempos de Instagram e WhatsApp, mas Ringo Starr manda. Ele traz na bagagem um disco novíssimo, ‘Postcards from Paradise’, que lança em março. Mais velho dos Beatles (nasceu três meses antes de John), ele completa 75 anos em breve e prossegue no palco fazendo a mesma coisa desde que sua banda-mãe acabou, em 1970: correndo o mundo com um time ‘estelar’ de músicos recrutados em grupos extintos ou de segundo escalão.

Sua banda parece conduzir um daqueles shows de cassino de Las Vegas com um showman muito estimado como âncora. Ringo toca bateria, mas também tem um baterista auxiliar, que assume as baquetas quando ele canta à frente do seu time. E tem pelo menos quatro momentos no show que fazem a festa de qualquer beatlemaníaco: quando ele canta ‘With a Little Help from My Friends’ (que deve ser acompanhada de uma homenagem ao seu mais magnífico intérprete, Joe Cocker), ‘Photograph’, ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ e ‘Yellow Submarine’.

Ringo Starr

O soft rock com tempero dos anos 1980 é a base de todo o show, que Ringo conduz com uma simpatia cativante e um senso de humor à toda prova. “As plateias na América do Sul são tão boas e adoráveis que a gente não via a hora de voltar”, disse o ex-beatle, que já esteve no Brasil três vezes nos últimos quatro anos (antes, nunca tinha vindo).

Ringo sempre foi conhecido como ‘o homem mais sortudo do mundo’, por ter sido escolhido para integrar a banda mais influente da história. Ele, realmente, sempre foi um afortunado: nunca enfrentou situações vexatórias, nunca foi perseguido, nunca leu biografias embaraçosas de si mesmo e, ainda por cima, casou com uma Bond Girl no México. Sua maior façanha, no entanto, foi ter sido imantado durante uma década pela grande usina de criação pop universal: The Beatles.

ONDE: HSBC Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. QUANDO: 5ª (26), 22h. QUANTO: R$ 300/R$ 700. Cc.: todos. Cd.: todos