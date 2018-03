Ex-Bon Jovi, Richie Sambora faz dois shows em São Paulo

LEIA MAIS| Confira a programação de música da semana

João Paulo Carvalho

Richie Sambora, um dos guitarristas mais virtuosos da história do rock, aprendeu como poucos, ao longo

dos anos, a criar solos que beiram a perfeição. E isso não inclui apenas velocidade, mas instinto e faro de quem entende da coisa. Em 2013, no entanto, veio o baque. Supostos abusos com drogas e álcool, além de brigas internas, ‘obrigaram’ Jon Bon Jovi a dar um ultimato a Richie. Resultado: ele foi afastado da banda na metade da turnê ‘Because We Can’. Pouco tempo depois, já em 2014, acabou deixando oficialmente o grupo. “É como um casamento longo que chega ao fim pelo desgaste. Está tudo bem, mas eu e Jon seguimos caminhos diferentes. Não há chances de uma volta. Não agora, pelo menos”, diz Richie em entrevista por telefone.

Parceria. Sambora se apresenta ao lado da namorada.

Atração do Samsung Best Of Blues Festival, o músico desembarca na cidade para duas apresentações neste fim de semana. A segunda delas, gratuita, é precedida por shows de Igor Prado, Mustache e os Apaches, e Os Lontras. Ele vai tocar ao lado da namorada, a também guitarrista Orianthi Panagaris. Richie e a australiana se conheceram no fim de 2013, durante uma festa de réveillon. Conectados pela música, combinaram alguns ensaios e, na sequência, a afinidade entre os dois só cresceu. “Orianthi é uma guitarrista formidável; além da técnica apurada, ela toca com o coração”, diz. O relacionamento conturbado com Jon sempre volta à tona quando o assunto é Richie Sambora. Diplomático, ele prefere não falar muito sobre o ‘amigo’ e as supostas divergências que o levaram a deixar o grupo. “Eu faço as minhas coisas, ele faz as dele. Temos uma história respeitosa. Mas chega uma hora que você cansa de estar sempre no mesmo lugar”, conclui.

ONDE: Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. QUANDO: Hoje (8), 22h. QUANTO: R$ 200/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

ONDE: Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629- 1075. QUANDO: Dom. (10), 17h30. QUANTO: Grátis.