Festas de réveillon celebram a virada de ano em várias regiões de São Paulo

Apresentações musicais, festas com DJs e queima de fogos de artifício prometem animar a passagem para 2018 em várias regiões da cidade

Humberto Abdo e Renato Vieira

+ Mais uma vez, a Avenida Paulista recebe a principal festa de ano-novo da cidade. Entre as atrações musicais, estão o grupo Sambô (foto), Claudia Leitte e Latino, além de um DJ. A virada será celebrada com uma queima de fogos de 15 minutos. Para chegar lá, a melhor opção é o metrô. As estações Paulista (da Linha 4-Amarela), Paraíso, Trianon-Masp e Brigadeiro (da Linha 2-Verde) funcionarão durante toda a madrugada. Palco: Av. Paulista, na altura da R. Bela Cintra. Dom. (31), 20h/2h30. Grátis.

+ O Ano Novo Tropicaliente, da Nossacasa Confraria das Ideias, comemora a virada com muita música brasileira e ritmos de “alto teor sacolejante”, nas palavras da casa – cumbia, maracatu e pop devem tocar na festa. Para brindar, é permitido levar a sua própria garrafa de champanhe. R. Mourato Coelho, 1.032, Pinheiros, 3032-2667. Dom. (31), 23h/6h. R$ 30/R$ 35.

+ Quer pular sete ondas mesmo sem ir à praia? Improvise numa das piscinas do parque Wet’n Wild. A 7ª edição de sua festa de réveillon tem queima de fogos e trilha que vai do eletrônico ao samba. São três pacotes, com petiscos ou jantar e bebidas à vontade. Rod. dos Bandeirantes, km 72, Itupeva, 4496-8000. Dom. (31), 22h/4h. R$ 210/R$ 450. Vendas pelo site: www.wetnwild.com.br

+ O Réveillon do Yacht 2018 (foto) encerra o ano com uma retrospectiva de ‘hinos’ (tudo o que os baladeiros mais dançaram na pista), incluindo hits de Dua Lipa, Anitta, Pabllo Vittar e outros nomes do pop. DJs como Lily Scott, William Pimenta e Fernando Moreno comandam a noite. Club Yacht. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3104-7157. Dom. (31), 22h/7h. R$ 50/R$ 100. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

+ Com open bar tanto no Espaço Desmanche quanto na Blitz Haus, a ideia é migrar de uma balada para a outra durante a noite. Estilos como indie, pop e brasilidades se revezam nas pistas, comandadas pelos DJs residentes. R. Augusta, 765 e 657, Consolação, 2594-5557. Dom. (31), 22h/6h. R$ 88/R$ 110. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

+ O Bourbon Street faz virada com a banda Junkie Box, tocando clássicos da disco music e do pop contemporâneo. O pacote inclui bufê de jantar, bebidas não alcoólicas e chope à vontade, taça de espumante à meia-noite e também café da manhã. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (31), 21h. R$ 270 (após 1h, sem jantar)/R$ 690. Cc. e Cd: todos.

+ Pop, eletrônica, brasilidades e rock dos anos 1980 e 1990 animam as pistas do Réveillon do Lions 2018. A festa será comandada por vários DJs, como Glaucia MaisMais, Leandro Pardí e Ledah Martins. Lions Nightclub. Av. Brig. Luís Antônio, 277, 1º andar, Bela Vista, 3104-7157. Dom. (31), 21h/6h. R$ 180/R$ 250. Vendas pelo site: www.ingresse.com

+ No primeiro dia de 2018, música, food trucks e atividades de bem-estar estão no Festival Supernova. Shows de Metá Metá (15h50), As Bahias e a Cozinha Mineira (17h30) e Tulipa Ruiz (19h) integram o evento, aberto com práticas de ioga. Pq. Ibirapuera. Esplanada do Obelisco. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera. 2ª (1º), 12h/20h. Grátis.

+ Com performances de Renata Bastos, a Royal Club recebe o Réveillon Celebrare São Paulo, primeira festa da casa voltada ao público gay. Pop, house, brasilidades e alguns dos hits mais ouvidos ao longo de 2017 prometem animar a pista. R. Quatá, 460, V. Olímpia, 3044-5969. Dom. (31), 22h. R$ 150/R$ 250. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

