Artistas de estilos variados se apresentam no réveillon da Paulista

Sáb. (26)

Demônios da Garoa

O grupo de samba fez fama ao lado de Adoniran Barbosa, cantando com o sambista paulista ou imortalizando composições dele em suas interpretações. ‘Saudosa Maloca’ e ‘Samba do Arnesto’ estão no repertório do show.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Junior Meirelles

Músico que já trabalhou com Carlinhos Brown e Ney Matogrosso, ele apresenta show baseado em seu mais novo álbum, ‘Pra Quem Tem Coragem’.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (26), 20h. Grátis.

Xande de Pilares

O ex-integrante do Grupo Revelação traz as músicas do álbum ‘Perseverança’ (2014). Ele também interpreta os sucessos ‘Grades do Coração’ e ‘Deixa Acontecer’. Os grupos Karametade e Percepção também se apresentam.

Carioca Interlagos (1.000 lug). Av. Atlântica, 3.797, Interlagos, 5666-2267. Sáb. (26), 13h (abertura). R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (27)

Clube do Balanço

Comemorando 15 anos de carreira, o grupo é um dos expoentes da atual cena do samba-rock. Neste show, os músicos fazem retrospectiva de sua trajetória. Destaque para as músicas do álbum ‘Menina da Janela’, lançado no ano passado.

Sesc Vila Mariana. Pça. de Eventos (300 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (27), 17h. Grátis.

Demônios da Garoa

5ª (31)

Criolo canta no réveillon da Paulista

Réveillon da Paulista

Representantes de todos os estilos musicais estão escalados para o réveillon da Av. Paulista, cujo palco será montado no cruzamento com a Av. Brigadeiro Luis Antônio. O evento tem início na 5ª (31), às 18h30, com a Banda Deja Vú. Logo depois, às 20h30, vem o grupo de axé Chiclete com Banana, que desde 2013 tem como vocalista Rafa Chaves. O rapper Criolo estará no palco às 22h, seguido pela dupla sertaneja Marcos e Belutti (23h30) que deve comandar a celebração do fim de ano. Mumuzinho (0h50) e a bateria da Vai-Vai (1h40) fecham a noite. DJs não deixam o som parar entre um show e outro. A SPTuris ficará responsável pela segurança e pelos banheiros químicos.

Av. Paulista (altura da Av. Brigadeiro Luiz Antônio). 5ª (31), 19h30. Grátis.

Especial

A Gente Faz a Festa

Péricles, Thiaguinho e Chrigor, ex-membros do grupo Exaltasamba, dão início à segunda temporada do projeto, em que interpretam clássicos do pagode. Os cantores Hellen Caroline e Lucas Morato fazem a abertura da apresentação.

Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (29), 23h (abertura da casa, 21h). R$ 50/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz na Kombi

Passando pelo free jazz e bebop, a banda Chaiss na Mala participa desta edição do projeto.

Sesc Santana. Área de Convivência. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (26), 19h. Grátis.