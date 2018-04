Retrospectiva completa de David Lean é exibida no CBBB

O cineasta britânico é contemplado na mostra O Cinema Total de David Lean, realizada no CCBB, com debate e exibição da obra completa do cineasta, que dirigiu ‘Nosso Barco, Nossa Alma’ (1942, foto), entre outros longas, até 11/1/2016. Ele é conhecido por trabalhos dramáticos e épicos, como ‘A Ponte do Rio Kwai’ (1957) e ‘Lawrence das Arábias’ (1963).

A seguir, confira a programação da semana:

4ª (16):

16h30 – Sem Barreira no Céu (1952), de David Lean;

19h – Nosso Barco, Nossa Alma (1942), de David Lean e Noel Coward.

5ª (17):

16h30 – Oliver Twist (1948), de David Lean.

19h – Debate mediado pelo curador José de Aguiar com os palestrantes e críticos Paulo Ricardo Gonçalves de Almeida e Raul Arthuso.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento, 3113-3651. R$ 4. Até 11/1. Programação completa: http://bit.ly/dleaann