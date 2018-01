‘Retrato Popular’ exibe monóculos, fotopinturas e câmeras de lambe-lambe

Fotopinturas, monóculos e câmeras de lambe-lambe são algumas das tradições lembradas em Retrato Popular, que abre hoje (6), no Sesc Belenzinho. Com curadoria de Rosely Nakagawa, Valeria Laena e Titus Riedl, foram reunidas obras do Memorial da Cultura Cearense, de Fortaleza, e de colecionadores particulares.

Além dos objetos históricos, a exposição reúne obras de artistas que se dedicam a preservar a tradição dos retratos, como Mestre Julio e Tonho Ceará.

O colecionador Titus Riedl também exibe seu acervo em mostra paralela. Em cartaz na Terra Virgem Edições, ‘Entre Outros’ tem como foco a prática da pintura sobre fotografia, a fotopintura.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço: Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 10h/21h (dom. e fer., 10h/19h30; fecha 2ª). Inauguração: hoje (6). Até 31/7. Grátis.

Serviço: Terra Virgem Edições. R. Galeno de Almeida, 179, metrô Sumaré, 3081-9932. 11h/17h (fecha sáb., dom. e 2ª). Até 25/5. Grátis.