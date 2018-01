O francês Laurent Cantet (‘Entre os Muros da Escola’) se volta para Cuba em Retorno a Ítaca. No longa, baseado em um livro do cubano Leonardo Padura, cinco amigos se encontram em Havana para celebrar a volta de um deles, Amadeo (Néstor Jiménez), exilado há 16 anos na Espanha. Questões mal resolvidas afloram durante as conversas.

