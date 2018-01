Restaurantes servem menus especiais durante a semana da cozinha italiana

Casas recebem chefs das diferentes regiões da Itália na Settimana della Cucina Regionale Italiana, de 2ª (17) a 23/10, com menu especial, no almoço e no jantar.

+ O chef Pier Paolo vai dividir a cozinha do Picchi com Barbara Settembri. No menu em quatro tempos (R$ 180), há filé de suíno com legumes crocantes (foto). R. Oscar Freire, 533, Jd. Paulista, 3065-5560. 12h/15h e 19h/0h (sáb., almoço até 16h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

+ O chef Domenico Longo vai cozinhar no Pasquale. Para adoçar a refeição (R$ 96): bolinhos fritos de creme com limão e sorvete de baunilha (foto). R. Girassol, 66, V. Madalena, 3081-0333. 12h/0h (dom., até 17h; 2ª, 18h/0h).

+ O chef italiano Federico Mariutti é o convidado do Sensí. O menu em quatro etapas (R$ 98) terá pratos como a tortinha de abóbora (acima). R. Gabriele D’Annuzio, 1.345, Campo Belo, 2478-5099. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

+ A salada de cauda de lagosta (foto) abre a refeição (R$ 139) na Vinheria Percussi, com receitas de Achille Pinna. R. Cônego Eugênio Leite, 523, Jd. América, 3088-4920. 12h/15h e 19h/23h (sáb., almoço até 16h30; dom., 12h/16h30; fecha 2ª).

+ A massa com mexilhões e camarões (foto) é uma das receitas do menu (R$ 140) do Supra, que recebe o chef Stefano di Gennaro. R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 681, Itaim Bibi, 3167-5666. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h30 e 19h/23h30; dom., 12h/16h30).

