Restaurantes renovam cardápios com pratos da estação

PARA COMEÇAR

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

+ O chef Alain Poletto renova as sugestões de entrada do Bistrot de Paris. A seleção inclui polvo com vinagrete (R$ 64); tartare de atum com abacate e musseline de wasabi (R$ 54); e trio de tartines, com salmão defumado e patês (R$ 28; foto). R. Augusta, 2.542, Jd. Paulista, 3063-1675. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/18h e 19h/0h; dom., 12h/15h30; fecha 2ª).

DO INÍCIO AO FIM

Foto: divulgação

+ O cardápio do Aguzzo se renova com 17 pratos, como o tagliolini verde com camarões grandes, tomate, bisque e limão-siciliano (R$ 95; foto), e a coxa de pato confitada com especiarias, molho de vinho do Porto e nhoques trufados (R$ 113). R. Simão Álvares, 325, Pinheiros, 3083-7363. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/16h; 2ª, 12h/15h).

MENU SAZONAL

Foto: divulgação

+ O carpaccio de vieiras e pupunha com caviar (R$ 68; foto) é uma das receitas do La Tambouille para a estação. O menu traz ainda espaguete al limone com ovas de salmão (R$ 85) e porchetta recheada de foie gras e linguiça toscana (R$ 120). Av. 9 de Julho, 5.913, Itaim Bibi, 3079-6277. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h e 19h/23h30).

BOA AÇÃO

Foto: divulgação

+ Em outubro, vários restaurantes vão arrecadar R$ 1 de cada cliente para a Fundação Dorina Nowill para Cegos. O Ecully, que adoça a refeição com esta montagem criativa do tiramisú (R$ 25; foto), é um deles. R. Cotoxó, 493, Perdizes, 3853-3933. 12h/15h e 19h30/23h (4ª e 5ª, até 23h30; 6ª, 12h/15h e 20h/0h; sáb., 12h30/16h e 20h/0h; dom., 12h30/16h; fecha 2ª).