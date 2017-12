Restaurantes preparam sobremesa com chocolate para a Páscoa

Foto: divulgação

No Chef Rouge, o ‘Chocolate à Seis Texturas’ (R$ 38; foto) é a pedida para fechar o almoço de domingo (27). R. Bela Cintra, 2.238, Jd. Paulista, 3081-7539.

Foto: Isabelle Ribeiro/divulgação

O Cantaloup vai preparar a esfera de chocolate ao creme de licor Drambuie e framboesas frescas (R$ 28; foto).

R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3165-3445.

Foto: divulgação

Para celebrar a data, o chef Henrique Fogaça incluiu no menu do Jamile a musse de chocolate belga com sal negro e caramelo (R$ 24; foto). R. 13 de Maio, 647, Bexiga, 2985-3005.