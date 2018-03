Restaurantes Picchi e Skye apresentam novidades no cardápio

O Picchi também renova o cardápio com receitas contemporâneas. Entre as entradas, o chef Pier Paolo Picchi prepara tartar de cordeiro com ostras e maçã verde (R$ 49). O menu também lista sete novas opções de massa, como o tortelli com ricota de cabra (R$ 84; foto), que leva trufas negras e creme de espinafre. R. Oscar Freire, 533, Jd. Paulista, 3065-5560. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Da entrada à sobremesa, o Skye, no topo do Hotel Unique, traz novas sugestões do chef Emmanuel Bassoleil. Para começar, tomate confitado com creme de burrata e pesto (R$ 55). Outra pedida é o ‘Ussuzukuri’ de peixe branco ao vinagrete de shissô e atum com manga verde (R$ 65; foto). Av. Brig. Luís Antonio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 0h30; sáb., 13h/16h e 19h/0h30; dom. e fer., 13h/16h e 19h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Azulejo Pernambucano

Serve comida nordestina tradicional e de conforto, em uma casa agradável. Para começar, escondidinho de charque (R$ 48) e cuscuz recheado (R$ 24). Já os pratos homenageiam regiões pernambucanas: o ‘Maracatu’ (R$ 76) traz bife de carne de sol na manteiga de garrafa, feijão de corda no molho de queijo, farofa de cuscuz, queijo de coalho assado e vinagrete; e o ‘Olinda’ (R$ 82) leva camarão ao molho de jerimum. No almoço, há também prato executivo, por R$ 38. Por fim, há clássicos da doçaria, como ‘Cartola’ (R$ 24), com queijo manteiga, e bolo de rolo (R$ 16, a fatia). R. Caraíbas, 871, Perdizes, 3804-7143 (70 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/17h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Walfenda Medieval

Defensora da comida caipira de raiz, a chef Angelita Gonzaga também se dedica à nova casa de inspiração medieval, da decoração aos nomes dos drinques. O cardápio privilegia diferentes carnes assadas na churrasqueira a lenha, que fica na entrada da casa. Para começar, ‘Tábua Medieval’ (R$ 55), com embutidos e queijos artesanais. Entre as carnes, há o ‘Turgon’ (R$ 49,50), um short rib steak bovino, e a ‘Miriel’ (R$54,50), coxa de peru inteira, marinada, defumada e cozida em baixa temperatura por 12 horas, e servida com abacaxi grelhado. Os acompanhamentos incluem farofa (R$ 14,50) e vegetais do dia (R$ 22). Para a sobremesa, crepe na lenha (R$ 23,50), com quatro opções de recheio, como o que leva maçã e pera com frutas secas. R. Tito, 25, V. Romana, 3672-1371. 19h/0h (sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Alemão

Schnapshaus

Em um antigo sobrado, faz pratos como ‘Paprika Schnitzel’ com nhoque de batata (R$ 87,60); joelho de porco (R$ 85,30) e bisteca (R$ 79,30), todos para duas pessoas. De sobremesa, prove a torta de maçã com sorvete de creme (R$ 7,10). R. Diogo Moreira, 119, Pinheiros, 3031-9886 (180 lug.). 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/23h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Mama Leila

Espaçoso e confortável. A cozinha árabe é bem representada no bufê, com mais de 20 especialidades (R$ 66/R$ 75, o quilo). Entre elas, arroz marroquino com frango, quibe na coalhada e homus. Já o rodízio de pratos típicos custa R$ 55. Também serve pratos à la carte, como sanduíche de kafta ou falafel no pão sírio (R$ 21, cada). R. João Moura, 1.167, Pinheiros, 3064-3823 (60 lug.). 11h30/16h (sáb., 11h30/17h30; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Armênio

Casa Garabed

A casa representa a culinária armênia familiar, com várias gerações na direção do forno, onde são assadas na hora esfihas espetaculares, fininhas e com massa bem crocante (R$ 8,40, a de carne; R$ 14,20, a de pernil de cordeiro). Serve ainda omelete de bastermá (um tipo de carne-seca armênia) por R$ 60,70. Prove o quibe na coalhada (R$ 70), um dos pratos mais pedidos. R. José Margarido, 216, Santana, 2976-2750 (70 lug.). 12h/21h (fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Graça Mineira

A fartura é uma das marcas da casa: seus pratos substanciosos são suficiente para até três pessoas. Um deles é o leitão à pururuca, com feijão tropeiro, torresmo, mandioca, couve e arroz (R$ 121,90, para três). Outra opção é o contrafilé argentino (R$ 99,90, para dois). De sobremesa, vale pedir a cesta de churros com uma das quatro opções de recheio: doce de leite, cocada, goiabada e chocolate. Acompanha sorvete de creme (R$ 19,90). R. Machado Bittencourt, 75, V. Mariana, 5579-9686 (240 lug.). 11h30/23h (6ª e sáb., 11h30/23h30; dom., 11h30/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Bracia Parrilla

Casa que assa carnes ao estilo uruguaio com grelhados bem feitos, como o bife de chorizo (R$ 76,40, 300g). Entre os pratos, há truta com risoto de brócolis (R$ 59,90) e fettuccine com bife de chorizo (R$ 84,40). Já no menu kids há sugestões como o bife de filé mignon com arroz e fritas (R$ 39,40). Às quintas, no jantar, tem show de tango. R. Azevedo Soares, 1.008, Tatuapé, 2295-0099 (350 lug.). 12h/0h (5ª a sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Tre Bicchieri

Com serviço simpático e atencioso, a casa tem um cardápio de inspiração toscana. Entre as boas sugestões, destaque para o ‘Tortelli de Pecorino’ (R$ 85), com manteiga de trufa negra, o ‘Picci alla Sporcellata’ (R$ 65), massa com ragu de linguiça e cogumelos, e o coelho à caçadora com polenta e sálvia (R$ 70). R. Gen. Mena Barreto, 765, Itaim Bibi, 3885-4004 (90 lug.). 12h/15h e 19h30/23h (6ª, 12h/16h e 19h30/0h30; sáb., 12h/16h30 e 19h30/0h30; dom., 12h/17h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

Japonês

Nozomi

Quem manda no balcão e na cozinha é o chef Rogério Soares. Seu cardápio inclui niguiris, sashimis, além de itens quentes mais clássicos e algumas entradas de perfil contemporâneo. O rodízio custa R$ 68,30 (3ª a 5ª) e R$ 72,80 (6ª a dom.). Há também bons cortes de buri, carapau e robalo. R. Eleonora Cintra, 1040, Jd. Anália Franco, 2338-3327 (72 lug.). 19h/23h30 (dom., 12h30/15h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Osaka

O restaurante faz parte de uma rede internacional. O cardápio tem opções frias e quentes que destacam principalmente o Japão e o Peru, mas também exibe influências chinesas e tailandesas. Prove os niguiris tradicionais (R$ 30/R$ 50, a dupla); o ‘Takô Nikkei’ (R$ 80), de polvo confitado; o ceviche clássico (R$ 46); e o robalo na chapa (R$ 71). R. Amauri, 234, Jd. Europa, 3073-0234 (140 lug.). 12h/15h e 19h/0h (4ª e 5ª, até 0h30; 6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 19h30/1h; dom., 12h/17h e 19h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Natural

Gopala Madhava

Da experiência da proprietária Madhava Lila em um templo Hare Krishna, surgiu a ideia de abrir um restaurante de comida vegetariana. No menu com prato, suco, salada e sobremesa (R$ 29/R$ 34, durante a semana; R$ 36/R$ 42, aos sábados), há diariamente arroz integral e um cozido de grão chamado ‘Dahl’. Se revezam como prato principal especialidades como a torta de milho e queijo gratinado, o ‘Pakora’, seleção de vegetais empanados, e lasanha de três queijos. R. Antônio Carlos, 413, Consolação, 3253-3844 (80 lug.). 11h30/15h (fecha dom. e fer.). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Pizzaria

Monte Verde

Casa tradicional, uma das mais famosas por sua massa fina. Experimente a ‘Zuchini’, de ricota e abobrinha (R$ 76), ou a ‘Funghi’, com shimeji, brócolis e shitake (R$ 76). A pizza mais pedida é a margherita (R$ 62). R. Barra do Tibagi, 406, Bom Retiro, 3331-0658 (110 lug.). 12h/15h e 18h30/23h30 (6ª e sáb., até 0h; dom., 11h30/16h a 18h30/23h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Suíço

Florina

O cardápio proposto pela família Häfeli é inspirado nos pilares da cozinha Suíça. Mas também incorpora sugestões originárias dos países vizinhos, com receitas alemãs, francesas e italianas. Comece com uma porção de ‘Chüechli’ (R$ 34), tortinhas de alho-poró com queijo, cebola e bacon, seguido pelo salsichão de vitela com molho de cebola tostada e batata rosti (R$ 49). Prepara também a clássica fondue de queijo (R$ 120, para dois). R. Cristóvão Pereira, 1.220, Campo Belo, 5041-5740 (55 lug.). 19h/23h30 (6ª e sáb., 19h/1h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

Arturito

A chef argentina Paola Carosella é sócia deste restaurante elegante, onde são servidas receitas saborosas como ojo de bife marinado, servido com chimichurri (R$ 82), e o spaghettini com molho de tomate perfumado, linguiça artesanal e ricota fresca (R$ 60). R. Artur de Azevedo, 542, Pinheiros, 3063-4951 (46 lug.). 12h/15h e 19h/23h30 (sáb. e dom., 12h30/16h; 2ª, 19h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Beth Cozinha de Estar

A chef Beth Branco, que dá o nome ao restaurante, comanda o caprichado bufê (R$ 69/R$ 72). Às quartas e aos sábados, prepara feijoada. Para a sobremesa, a chef serve manjar branco com calda de ameixa (R$ 15). R. Pedroso Alvarenga, 1.061, Itaim Bibi, 3073-0354 (75 lug.). 12h/15h (sáb., 12h/16h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Obá

Os pratos servidos nesta casa têm toques de várias regiões do mundo. Do México, há ‘Tacos de Carnitas’ (R$ 49,50), feitos com carne de porco, salsa e guacamole. O Brasil inspira a moqueca da Jôse de Boipeva de camarão com banana, servido com arroz e farofa (R$ 85). R. Dr. Melo Alves, 205, Cerqueira César, 3086-4774 (70 lug.). 11h30/16h e 19h/0h (6ª, 11h30/16h e 19h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Parigi

Pertence ao grupo Fasano e serve ótimos clássicos franceses e italianos. O cardápio traz o ‘Medalhão de Manso’ (R$ 132), filé mignon grelhado com molho de gorgonzola e batata sauté, e o hadoque ao molho de limão e purê de batatas (R$ 172). R. Amauri, 275, Jd. Europa, 3167-1575 (90 lug.). 12h/15h e 19h/0h30 (6ª e fer., 12h/16h e 19h/1h; sáb., 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.