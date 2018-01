Restaurantes participam da Semana Francesa de Arte, Cultura e Gastronomia

TRADIÇÃO À MESA

Foto: Elvis Fernandes

A 6ª edição da Semana Francesa de Arte, Cultura e Gastronomia conta com a participação de 17 casas, entre restaurantes e confeitarias, com menus especiais e descontos até 30/5. No L’Entrecôte de Paris (R. Pedroso Alvarenga, 1.135, Itaim Bibi, 3078-6942), por exemplo, o entrecôte acompanhado de fritas à vontade (foto), mais salada e sobremesa, sai por R$ 69,90.

O Canaille (R. Cristiano Viana, 390, Cerqueira César, 3898-3102) também serve um cardápio em três tempos (R$ 70). Entre as opções, há ‘Pissaladière’, torta com cebolas caramelizadas, aliche e azeitonas pretas, de entrada, e galeto roti, como prato principal.

No Ecully (R. Cotoxó, 493, V. Pompeia, 3853-3933), o menu especial sai por R$ 98, com sugestões como creme de aspargo e ovo perfeito, ‘Boeuf Bourguignon’ com purê de queijos e tarte tatin.

PEQUENO PRODUTOR

Foto: Lucas Terribili

Até 4/6, a Carlos realiza o festival Queijeiros Paulistas. A cada semana, uma nova pizza sai do forno coberta com queijo de um produtor artesanal. De 2ª (22) a 28/5, será servida a ‘Fernão Tropeiro’ (R$ 45; foto), com dois queijos maturados da Fazenda Santa Luzia, molho de tomate e orégano fresco.

R. Harmonia, 501, V. Madalena, 3813-2017. 18h/0h.

HORA DO ALMOÇO

Foto: Gladstone Campos

O espaguete ao vôngole (foto) é uma das sugestões do menu executivo recém-lançado pelo Le Fish, por R$ 46, com entrada e sobremesa. Para começar, há canjiquinha cremosa com molho bisque e crocante de salmão. R. Dr. Melo Alves, 301, Jd. Paulista, 3062-7146 (30 lug.). 12h/15h30 e 19h/23h (6ª e sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª).