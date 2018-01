Restaurantes participam da 1ª edição do Organic Food Fest

Cuzcuz de quinoa do Bananeira (Foto: Luis Simione/divulgação)

A 1ª edição do OFF (Organic Food Fest) começa nesta 4ª (8) e segue até 26/6 em mais de 50 restaurantes, com menus de entrada, prato e sobremesa a R$ 49, no almoço, e R$ 59, no jantar.

O Bananeira (R. Marechal Hastimphilo de Moura, 417, Morumbi, 3542-4630), por exemplo, terá cuscuz de quinoa com abobrinha e ovo caipira (foto); e frango orgânico com pamonha de tabuleiro, apenas no jantar.

Também participam da ação os restaurantes Antonietta (R. Mato Grosso, 402, Higienópolis, 3214-0079); Karú (R. Joaquim Antunes, 48, Pinheiros, 2507-5932); e Moinho de Pedra (R. Francisco de Morais, 227, Chácara Santo Antônio, 5181-0581).

A proposta do evento é que os restaurantes sirvam um menu com, pelo menos, 1/4 de produtos orgânicos, sendo os demais ingredientes provenientes de agroecológica, de pequena agricultura familiar e de produção sustentável.