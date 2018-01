Restaurantes lançam o serviço de brunch nos fins de semana

Brunch do Seen (Foto: Estúdio Gastronômico)

Localizado no 23º andar do hotel Tivoli Mofarrej, o Seen estreia seu brunch (R$ 150; foto) aos domingos, com pratos à vontade – entre ostras, massas, carnes, sushis, doces, um drinque e bebidas não alcoólicas. Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5923. Dom., 12h/17h.

Mesa do Ici Brasserie (Foto: Ilana Lichtenstein)

Servido há cerca de um mês, o brunch à la carte (foto) do Ici Brasserie tem opções como o salmão gravlax com ovos mexidos, creme fraîche e pão artesanal da Bráz Trattoria (R$ 32); e o ‘Plateau de Frutos do Mar’ (R$ 99), com ostras, mexilhões, ceviche de vieira e camarões, para compartilhar. R. Bela Cintra, 2.203, Jd. Paulista, 2883-5063. Dom., 10h/14h.

Brunch do Palácio Tangará (Foto: Carol Gherardi)

O brunch (foto) do hotel Palácio Tangará é servido no espaço Parque Lounge & Terrace. Do menu à la carte, por R$ 145, é possível provar vários pratos, entradas, sobremesas e bebidas não alcoólicas. R. Dep. Laércio Corte, 1.501, Panamby, 4904-4070. Dom., 12h30/16h30.

Waffle do brunch à la carte do Petí Panamericana (Foto: Petí)

O chef Victor Dimitrow também aposta no brunch à la carte, aos sábados, no novo Petí Panamericana Angélica. Instalado na cobertura da Escola Panamericana, serve receitas como o waffle de queijo com porco desfiado e ovo estalado (R$ 18; foto). Av. Angélica, 1.900, 4º andar, Higienópolis, 3661-9685. Sáb., 11h/17h.

Prato do Bistrot Bagatelle (Foto: Thays Bittar)

Um clássico, os ‘Oeufs Bénédictine’ (R$ 32; foto), ovos pochés, espinafre, bacon, muffin e molho hollandaise, estão no menu do Bistrot Bagatelle. Outra pedida é a rabanada com Nutella, morangos e maple syrup (R$ 26). R. Pe. João Manuel, 950, Jd. Paulista, 3062-5870. Dom., 13h/20h.