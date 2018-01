Restaurantes incrementam o menu executivo com novas receitas ou pratos clássicos da casa

+ A linguiça com arroz primavera e ovos fritos (foto) está entre as novidades da Casa Ravioli para o almoço (R$ 42, com entrada e sobremesa). R. Joaquim Antunes, 197, Jd. Paulistano, 3082-3383. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h; 2ª, 12h/15h).

+ O Ritz da Alameda Franca agora serve o Menu Clássicos, no almoço de 2ª a 4ª, por R$ 50. Com entrada e sobremesa, há pratos como o bife à milanesa, com creme de espinafre e fritas (foto). Al. Franca, 1.088, Jd. Paulista, 3062-5830. 12h/15h e 19h30/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h30/1h; dom., 12h30/0h).

+ No Piccolo, o almoço ganhou a Seleção Clássicos da Noite, com opções como o polvo na chapa com batata e chorizo (R$ 79; foto). R. dos Pinheiros, 266, Pinheiros, 3213-8449. 12h/15h e 19h30/23h30 (sáb., 12h30/ 16h e 19h30/23h30; dom., 12h30/16h30; 2ª, até 22h).

+ Para o menu executivo do Lá da Venda (R$ 45, com entrada e sobremesa), a chef Heloisa Bacellar prepara opções como a ‘Moquequinha de Rio’, a lasanha vegetariana (foto) e o picadinho. R. Harmonia, 161, V. Madalena, 3037-7702. 11h/19h (sáb., 10h/19h; dom. e fer., 10h/17h30; fecha 2ª).