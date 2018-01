Restaurantes fazem almoço especial de Dia das Mães

Neste domingo (10), pague a conta! Confira nossa seleção de restaurantes – separados por faixas de preço – que servem um menu completo, brunch ou bufê a preço fechado (exceto bebidas e serviço)

Até R$ 75

Foto: divulgação

O Dona Firmina comemora o Dia das Mães com um festival de risotos, no almoço de domingo (10). O menu completo, com entrada, prato e sobremesa custa R$ 75. Como prato principal, é possível escolher entre os risotos do festival – de funghi e cogumelos trufados (foto), milanês com ragu de ossobuco, e de brie com damasco – ou fazer uma degustação dos três. Al. dos Anapurus, 1.491, Indianópolis, 5093-0302.

A chef Julia Pimenta promete caprichar ainda mais no brunch (R$ 71) de domingo (10), no Sweet Pimenta. Além dos quitutes de café da manhã, a mesa terá pernil com abacaxi caramelado, arroz de bacalhau e (muitos) doces. R. Dr. Mário Ferraz, 577, Itaim Bibi, 3168-3479.

O rodízio árabe do Baruk ganhará mais uma receita: berinjela e abobrinha recheadas. O cardápio traz ainda quibe cru, tabule e a kafta (R$ 45,90, por pessoa). Para as mães, a casa dará um folhadinho de sobremesa. R. Bandeira Paulista, 399, Itaim Bibi, 3895-9990.

A cantina Vino! monta seu tradicional bufê de ‘Almoço da Nonna’, com receitas como o espaguete com ragu de costela, nhoque de batata aos quatro queijos, porchetta rústica, polpettone e frango assado, por R$ 59. R. Prof. Tamandaré de Toledo, 51, Itaim Bibi, 3078 6442.

A chef Lourdes Bottura, do Badebec, elaborou um menu especial para o almoço. No bufê (R$ 75, por pessoa), opções como confit de pato, pernil de cordeiro desfiado ao molho de hortelã e cocada mole. Radisson Hotel Faria Lima. Av. Cidade Jardim, 625, Pinheiros, 3079-0840.

Foto: divulgação

O arroz bolinha à grega acompanhado de cogumelo grelhado, abóbora assada no forno a lenha e guisado de grão-de-bico (foto) é uma das sugestões da chef Priscilla Herrera para almoço no Banana Verde. Como segunda opção, há canelone de massa verde com brie e damasco. A refeição com bufê de salada e sobremesa custa R$ 60. R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828.

De R$ 75 a R$ 100

Foto: Rafael Wainberg/divulgação

No Le Vin Bistrô, o menu de Dia das Mães (R$ 88) terá creme de aspargos, de entrada; garoupa com salada de batata-doce e alho-poró, como prato principal; e, de sobremesa, macaron de framboesa recheado com morangos frescos (foto). Para quem quiser antecipar a comemoração, o cardápio estará disponível desde o jantar de hoje (8) até domingo (10).

Al. Tietê, 184, Jd. Paulista, 3081-3924.

Até domingo (10), as casas da rede Fogo de Chão estarão com preço diferenciado às mulheres. O rodízio com bufê de saladas sai por R$ 83. Para os homens, o valor é R$ 116. R. Augusta, 2.077, Cerq. César, 3062-2223.

Pratos brasileiros estarão no bufê do Capim Santo. Nas diferentes estações, os clientes encontram saladas, carnes, massas, tapiocas feitas na hora e doces (R$ 88). Al. Ministro Rocha Azevedo, 471, Jd. Paulista, 3089-9500.

O Max Abdo Bistrô abrirá excepcionalmente neste domingo (10), com um menu de três tempos por R$ 97. O lagostim com risoto ao limão é uma das sugestões de prato. R. Peixoto Gomide, 1.658, Jd. Paulista, 3062-5557.

Foto: divulgação

O ravióli de pecorino trufado (foto) está entre as quatro opções de prato principal do Antonietta. De entrada, há creme de abóbora com sorvete de azeite e manjericão e, de sobremesa, torta de chocolate meio amargo e panna cotta (R$ 98, o menu). R. Mato Grosso, 402, Consolação, 3214-0079.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Em seu ambiente rústico e moderno, o Tempranillo Vinho & Cozinha festeja a data com um almoço em três etapas, por R$ 92. Para abrir a refeição, salada de folhas com queijo feta, figos frescos e molho de mostarda. Na sequência, há salmão grelhado com purê de beterraba e, de sobremesa, panna cotta com damasco e pistache (foto). R. Jacques Felix, 381, V. Nova Conceição, 3926-5121.

De R$ 100 a R$ 150

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O espaguete artesanal ao molho de almôndegas de vitela com ervas aromáticas (foto) é o prato principal do cardápio elaborado pelo chef Marco Renzetti, da Osteria Del Pettirosso. De entrada, ele fará polenta branca com camarões grelhados. Por fim, um delicado creme caramel com laranja e cardamomo para adoçar a refeição (R$ 110). Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338.

Instalado no 3.º piso do Shopping Cidade Jardim, o italiano Sottovento também prepara um cardápio exclusivo para a ocasião, a R$ 110 por pessoa. Servido tanto no salão interno quanto na área externa com vista da cidade, o menu terá salada caprese e raviolone de lula com molho à putanesca. Não dispense a sobremesa: mil-folhas com creme de baunilha e calda de frutas vermelhas. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Jd. Panorama, 3552-2811.

No L’Amitié, o almoço das mães será animado com música francesa ao vivo e uma taça de espumante como cortesia a elas. O menu, em três tempos, custará R$ 140. R. Manuel Guedes, 233, Itaim Bibi, 3078-5919.

O chef Alain Poletto, do Bistrot de Paris, vai servir de entrada foie gras e salmão defumado; depois, pernil de cordeiro com feijão branco; e, de sobremesa, tarte tatin (R$ 110). R. Augusta, 2.542, Cerq. César, 3063-1675.

Casquinha de siri, pescada amarela com polenta e, para encerrar, torta de puína com calda de araçaúna. Esses são os pratos do menu de domingo (10) do Brasil a Gosto (R$ 120). R. Prof. Azevedo Amaral, 70, Jd. Paulistano, 3086-3565.

Foto: divulgação

Para celebrar o Dia das Mães, o Clos abrirá especialmente para o almoço de domingo (10) com um menu a R$ 110, com entrada, prato e sobremesa. Elaborado pelo Juca Duarte, o cardápio já estará disponível no sábado (9), com folhas picantes com salmão defumado, tangerina e pistache, caldeirada de frutos do mar e churros com doce de leite e ganache de chocolate belga (foto). R. Domingos Fernandes, 548, V. Nova Conceição, 3045-2291.

Boa pedida para levar a criançada, o Praça São Lourenço terá novos pratos no farto bufê (R$ 120), como o papilote de salmão e camarões frescos, e o creme brulée de doce de leite. R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300.

Foto: divulgação

Com estilo mediterrâneo e uma bela varanda, o Sallvattore inicia o almoço do Dia das Mães com tabule de quinoa. Em seguida, há salmão grelhado com mel, acompanhado de polenta (foto), como prato principal. Para a sobremesa, o chef fará espuma de queijo branco com goiabada quente. A refeição sai por R$ 102. R. Salvador Cardoso, 131, Itaim Bibi, 3078-8686.

Localizado no 23.º andar do Hotel Tivoli, o Arola servirá um brunch à la carte com vários pratos, por R$ 139, incluindo uma taça de champanhe e bebidas não alcoólicas. Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5900.

No Sakagura A1, o cardápio completo é servido para quatro pessoas, por R$ 400, com siri mole frito, picanha na chapa, sushis e sashimis, lámen com frutos do mar e sobremesa. R. Jerônimo da Veiga, 74, Itaim Bibi, 3078-3883.

Foto: Artur Bragança/divulgação

Com uma vista que é um dos cartões-postais da cidade, o Terraço Itália prepara um bufê completo, a R$ 128, que terá medalhão de lagosta sobre alho-poró e molho champanhe (foto), abobrinha com ragu de linguiça e pudim de leite. Av. Ipiranga, 344, República, 2189-2929.

O brunch especial de domingo (10), no Trebbiano, será embalado por música ao vivo, das 11h às 16h, com David Kerr & Canastra Trio. No cardápio (R$ 115, por pessoa), estão algumas receitas que serão preparadas especialmente para a data – como o pato ao molho de laranja; o medalhão de filé mignon ao molho de menta; e o congrio rosa ao molho de camarão. L’Hotel Porto Bay. Al. Campinas, 266, Jd. Paulista, 2183-0555.