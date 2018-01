Restaurantes do Bexiga comemoram os 138 anos do bairro com menus especiais

MENU DE ANIVERSÁRIO

Foto: divulgação

Para festejar os 138 anos do Bexiga, restaurantes da Rua 13 de Maio criaram cardápios especiais (R$ 60), com entrada, prato e sobremesa, que são servidos de 2ª a 6ª, até 28/10. Na Cantina Roperto (R. 13 de Maio, 634, 3288-2573), o menu abre com azeitonas pretas, sardela, pasta de ricota e pão italiano. Na sequência, é servido agnolotti de abóbora e, para fechar, cannoli. Já no Moscatel Doceria & Bar de Açúcar (R. 13 de Maio, 655, 3853-0954), a opção traz salada, ‘Bacalhau à Gomes de Sá’, tiramisú e garrafinha de vinho verde (foto). O restaurante Mexilhão (R. 13 de Maio, 626, 3263-0135) sugere couvert, com bolinho de peixe e cuscuz, ‘Camarão ao Thermidor’ e, de sobremesa, ‘Pudim Veludo’. Na pizzaria Speranza (R. 13 de Maio, 1.004, 3288-8502), o menu inclui pão tortano, pizza margherita pequena e pastiera de grano.

Confira outras dicas de restaurantes para a semana:

DIRETO DA HORTA

Foto: Deco Vicente/divulgação

A ‘Pizza da Horta’ (R$ 40; foto) marca a parceria da Carlos Pizza com a ONG Cidades sem Fome, que transforma terrenos da zona leste em hortas comunitárias. É de uma delas os brócolis orgânicos usados na redonda, que leva molho de tomate, gorgonzola e parmesão. A ideia é mudar a receita a cada 15 dias. R. Harmonia, 501, V. Madalena, 3813-2017. 18h/0h.

INGREDIENTES NATIVOS

Foto: Sabrina Vasconcelos/divulgação

O pirarucu com molho de urucum e banana-da-terra (foto) está no menu do jantar (R$ 98) que o Capim Santo serve até 6/11, durante o Festival Arca do Gosto – que destaca produtos ameaçados de extinção. Al. Min. Rocha Azevedo, 471, Jd. Paulista, 3089-9500. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h30/16h30 e 20h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Ingressos: www.foodpass.com.br