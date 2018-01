Restaurantes criam novos pratos e festivais

Portas abertas

A terceira unidade do Ruella já está a todo vapor. A decoração charmosa e o cardápio seguem os moldes das outras duas casas da chef Danielle Dahoui , na Vila Olímpia e em Pinheiros, com receitas que viraram clássicos, como o ‘ Confit de Pato ao Molho Hoisin e Tarte Tatin de Batatas e Champignon’ (R$ 76,80; foto). R. Dr. Mário Ferraz, 37, Jd. Europa, 3034-3125.

Redonda à portuguesa

A Dona Firmina aposta em novas coberturas para as pizzas. Na seção de especiais da Terrinha, a ‘Alcobaça’ (R$ 66; foto) é inspirada no prato português ‘Frango na Púcara’ e vem com cozido de frango com toucinho, linguiça , cebola, pimentão vermelho, mostarda e vinho branco sobre muçarela (R$ 66; foto). Al. dos Anapurus, 1.491, Moema, 5093-0302.

Cortes nobres

O Via Castelli promove mais uma Temporada de Carnes, no almoço e no jantar. Até 11/9, qualquer corte, mais uma guarnição e bufê de saladas, custa R$ 65. A picanha fatiada com risoto (foto), por exemplo, sai de R$ 99,50 por R$ 65,50. Na seleção de carnes estão também o ‘Prime Rib’ e o ‘Bife de Chorizo’. R. Martinico Prado, 341, Higienópolis, 3662-2999.

Iguaria italiana

