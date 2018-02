Restaurantes criam novas receitas para a estação

Peixe do dia com escamas de abobrinha (Foto: Carol Gherardi/divulgação)

+ O peixe do dia assado com escamas de abobrinha e tomate confitado (R$ 69; foto) é uma das novas sugestões no cardápio do Rive Gauche, no Shopping Cidade Jardim. Na seção de carnes, o cliente também pode ‘remontar’ clássicos – caso do ‘Entrecôte’, com opção de molho béarnaise ou rôti (R$ 81). Av. Magalhães Castro, 12.000, Jd. Panorama, 3758-2616.

Salada de salmão curado (Foto: Lucas Terribili/divulgação)

+ A cozinha multicultural do Ruaa traz novos pratos ‘reeditados’ pelo chef argentino Tomás Peñafiel, como a salada de salmão curado com laranja (R$ 26; foto); os ‘Patacones’ (R$ 23), discos fritos de banana-da-terra; a bochecha suína (R$ 38) e a torta de chocolate branco com calda de frutas vermelhas (R$ 20). R. Mourato Coelho, 1.168, V. Madalena, 3097-0123.

Prime com salada de rúcula e tomate-cereja (Foto: Peu Reis/divulgação)

+ O corte ‘Prime’, acompanhado do próprio molho e de salada de rúcula e tomate-cereja (R$ 149, para dois; foto), é uma das novidades do italiano Zucco, servido apenas aos sábados e domingos. Outra sugestão é o filé de namorado grelhado ao molho vôngole (R$ 79), com purê de mandioquinha e aspargos verdes. R. Haddock Lobo, 1.416, Jd. Paulista, 3897-0666.