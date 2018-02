Restaurantes comemoram aniversário de SP com pratos especiais

Em comemoração à data, restaurantes fazem pratos especiais e, no domingo (25), o evento Chefs por Sampa vai reunir food trucks e chefs no centro da cidade

Foto: Paulo Bareta/Divulgação

Somente sábado (24) e domingo (25), o Aguzzo servirá uma releitura da lasanha da casa. O molho à bolonhesa será substituído por camadas do típico picadinho (R$ 63; foto). R. Simão Alvares, 325, Pinheiros, 3083-7363.

Foto: Tadeu Brunelli/Divulgação

O filé recheado com queijo de cabra e batata rústica (foto) está no menu do Felix Bistrot (R$ 74, com entrada e sobremesa). R. José Felix de Oliveira, 555, Granja Viana, 4702-3555.

Foto: Tadeu Brunelli/Divulgação

Na Pizza Bros, quem pedir as redondas de mortadela ou de bacalhau (foto), por R$ 67 cada, ganha um ‘corniccione’. Pça. Vilaboim, 55, Higienópolis, 3822-1374.

Foto: Divulgação

Um clássico da cidade, o picadinho de filé (R$ 58; foto) estará no menu de domingo (25) do Le Vin Bistrô. Al. Tietê, 184, Jd. Paulista, 3081-3924.

Foto: Divulgação

Até domingo (25), o polpetone com maltagliati com ragu de calabresa picante (R$ 54; foto) será a sugestão especial do Sallvattore. R. Salvador Cardoso, 131, Itaim Bibi, 3078-8686.

**Chefs de cozinha e food trucks vão se reunir na Praça Ramos de Azevedo para o evento Chefs por Sampa, no domingo (25), das 11h às 20h. Pratos, lanches, doces e bebidas estarão à venda por R$ 5 a R$ 15.