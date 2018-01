Restaurantes apresentam novidades para terminar ou começar bem o ano de 2018

Prato feito no Japão no início do ano para atrair prosperidade e sorte, a sopa ‘Ozoni’ (foto) será servida como cortesia aos clientes do Toro Sushi, de 3ª (2) a 9/1. A miniporção leva shiitake, cebolinha, shoyu, ovo de codorna cozido, alga, bolinho de arroz e caldo dashi. Na sequência, vale provar o ‘Maguro Spicy Misso’ (R$ 39), seis fatias de atum selado com chantilly de shoyu. Al. dos Anapurus, 1.430, Moema, 2386-6966. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 13h/17h; 2ª, 19h/0h). Fecha dom. (31) e 2ª (1º).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Rancho Português vai funcionar normalmente para servir o primeiro almoço do ano, na 2ª (1º). Boa opção para dividir, o ‘Bacalhau à Narciso’ (R$ 243; foto) traz as postas assadas na brasa e puxadas no azeite, com batatas ao murro. Av. dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia, 2639-2077. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h30). 2ª (1º), 12h/23h.

Para fechar o ano, a Bráz Elettrica lança a pizza ‘Happy New Vôngole’ (R$ 28; foto), que ficará no cardápio até 18/1. Sobre o disco de massa fina e crocante vão ingredientes como vôngole, queijo pecorino, creme de limão, alho e pimentas dedo-de-moça e do reino. R. dos Pinheiros, 220, Pinheiros, 3061-5132. 12h/1h (6ª e sáb., 12h/4h; dom., 12h/23h). Fecha dom. (31) e 2ª (1º).

Já está aberto o novo restaurante do Eataly, o Mare Pesce & Vino, instalado no 1º andar, onde funcionou o Il Pesce. Entre as sugestões está o ‘Spaghetti al Nero e Gamberi’ (R$ 66; foto), com camarões e alcaparras. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, Itaim Bibi, 3279-3300. 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h). Dom. (31), 12h/16h; fecha 2ª (1º).