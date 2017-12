Restaurantes apostam em novas receitas de drinques

Foto: Renan Magalhães

O ‘Rossano’ (R$ 33; foto), com espumante, grappa, redução de morango com rosa rubra seca e infusão de casca de limão-siciliano, é um dos dez drinques criados no Jamile em homenagem ao Bexiga.

R. 13 de Maio, 647, Bexiga, 2985-3005. 12h/15h e 20h/0h (5ª e 6ª, até 1h; sáb., 13h/16h e 20h/1h; dom., 13h/17h).

O bartender Laércio Silva, o Zulu, assina os novos drinques do Sympa, como o ‘Sympa Spritz’ (R$ 27; foto), com Aperol, néctar de cacau, água com gás e laranja. R. Haddock Lobo, 1.002, Jd. Paulista, 3061-2295. 12h/15h e 19h30/23h30 (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h30/0h; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª).

Até o fim de abril, o Serafina sugere novas tapas e drinques. Para harmonizar com o sanduíche de maionese de camarão e pancetta (R$ 27), a pedida é o ‘Double Passion’ (R$ 32), com uísque, Licor 43 e maracujá. Já o ‘Gnocchi Dourado’ (R$ 20; foto) com creme de queijo parmesão combina com o ‘Bulleit Sweet Sour’ (R$32), que leva Bulleit Bourbon, Licor 43 e limão-siciliano. R. Pedroso Alvarenga, 1.051, Itaim Bibi, 3079-1391. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., 12h/23h).