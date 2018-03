Foto: Divulgação

A sommelière Carolina Oda comanda mais uma degustação de cervejas no Ici Brasserie, nesta terça-feira (3), às 19h.

Nesta edição do La Bière est Ici, a especialista fala sobre os diferentes tipos de fermentação. Os rótulos serão harmonizados com pratos da casa. Para participar, é preciso fazer reserva no site www.foodpass.com.br.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 3078-1313. 3ª (3), 19h. R$ 140.