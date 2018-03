Foto: Felipe Gombossy/divulgação

Uma boa pedida para abrir a refeição no Side é ovo mole com creme de batata e crocante de bacon (R$ 28; foto), do chef Thiago Maeda. Como prato principal, um dos destaques do menu é o stinco de cordeiro (R$ 69). Já a torta de chocolate belga com praliné de amêndoas e conhaque (R$19) fecha bem a refeição.

R. Tabapuã, 830, Itaim Bibi, 3168-0311.