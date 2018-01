Foto: Antonio Rodrigues/divulgação

O cardápio do Sálvia – Cozinha de Afeto está com novas sugestões e também resgata receitas que fizeram sucesso. Para começar, há croquetas de salmão, acompanhadas de chutney de manga (R$ 23, seis unidades; foto). Entre clássicos, estão o risoto de linguiça com rúcula (R$ 42) e arroz-doce integral (R$ 14).

Av. Jacutinga, 96, Moema, 2628-8958.