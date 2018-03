Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Receitas mais substanciosas e reconfortantes estreiam nesta terça (7) no menu do italiano Picchi. Especialmente para a época, o chef Pier Paolo prepara caldo de peixe e frutos do mar (R$ 86); polenta mole com gorgonzola e pancetta crocante (R$ 34; foto); e ‘Tortelini in Brodo’ (R$ 59).

R. Oscar Freire, 533, Jd. Paulista, 3065-5560.