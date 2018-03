Restaurante O’Malley’s Table inaugura pertinho de pub veterano

O ‘Tuna Burger’ é servido com batatas rústicas (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Uma ‘versão gastronômica’ do veterano bar O’Malley’s ocupa uma casa vizinha há três semanas. “Os clientes diziam que faltavam lugares para comer no bar”, conta o empresário Ali Visserman. Agora, quem quiser almoçar ou jantar – além de beber, claro – tem como opção o O’Malley’s Table.

Da cozinha comandada pelo chef nova-iorquino Khahim Johnson – com passagem pelo estrelado Per Se, em Manhattan, e pelo Na Mata Café, em São Paulo – saem pratos de culinárias variadas, como o tailandês ‘Pad Thai’ de filé mignon (R$ 29) e o italiano ‘Fettuccine al Pomodoro com Ragu de Linguiça’ (R$ 35).

Servido há uma semana, o menu do almoço ainda é reduzido e traz sugestões diferentes a cada dia. Na última quarta-feira, por exemplo, havia um bem temperado ‘Steak Tartare’ (R$ 19) e o ‘Tuna Burger’ (R$ 35) – um hambúrguer de atum com tapenade de azeitona, servido com batatas rústicas, que chegou à mesa com a carne ao ponto, mas muito apimentada.

Para beber, a carta lista 35 vinhos, além de drinques e destilados. Mas o destaque são as cervejas: 40 rótulos importados e mais 4 inglesas que saem das torneiras sob pressão (R$ 12/R$ 16, 400 ml). A água sem gás e o primeiro couvert são cortesias.

ONDE: Al. Itu, 1.564, Cerq. César, 3068-0775.

QUANDO: 12h/15h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 13h/1h; dom., 13h/0h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.