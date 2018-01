Restaurante Nosu é boa surpresa fora da rota

Foto: divulgação

Dona do restaurante O Compadre – com seus fartos bufês de comida brasileira –, a família Temperani também se arrisca na culinária japonesa. Aberto no início do ano, o Nosu é mais uma boa surpresa na zona norte da cidade.

A casa chama a atenção, primeiro, pela fachada de bambus, que se estende ao salão elegante, com pé direito alto e sala privativa no piso superior. Depois, pela cozinha executada pelo chef Regis Hideki Shiguematsu, que acumulou experiência no restaurante Nakka.

Do balcão instalado no fundo saem sushis mais graúdos, com ótimo arroz escoltado por peixes e frutos do mar de qualidade, a exemplo dos sushis de vieira (R$ 22, a dupla) e de uni, o ouriço-do-mar (R$ 24). Além dos onipresentes salmão e atum, a casa serve sashimi de peixes da estação, caso do buri e do peixe-serra (R$ 19), que chegou à mesa em fatias tenras.

Sushi de salmão com foie gras (Foto: divulgação)

O temaki montado com barriga de salmão e alga crocante (R$ 18) também vale a pedida. Na ala dos quentes, há pratos como o ‘Beef Shogayaki’ (R$ 30), filé mignon em tirinhas com molho à base de missô e gengibre.

O chef também prepara duas versões de combinado (R$ 220/R$ 295). No almoço, de terça a sexta-feira, há ainda a opção de menu executivo, a partir de R$ 49, com tartar, temaki, sushis, sashimis e sobremesa.

Finalize com o brownie com sorvete de wasabi ou gengibre (R$ 16).

ONDE: R. Maria Curupaiti, 414, Santana, 2283-5822.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., até 23h30; dom., 12h/15h30 e 19h/22h30; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.