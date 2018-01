Restaurante Nayoro é nova opção de comida japonesa na Vila Leopoldina

Foto: Fernando Ctenas/divulgação

Depois de um ano operando apenas com o serviço de delivery, os sócios do Nayoro Japanese Art Cuisine, Cristiano Gomes e Rodrigo Ferrari, investiram em um espaço para receber os clientes, na Vila Leopoldina.

Com apenas 28 lugares, o pequeno salão é aconchegante, com sofás escuros, piso de cimento e uma parede com fotos da cidade de Tóquio. Por enquanto, atende apenas no jantar, com o mesmo cardápio amplo do delivery – desenvolvido por Gomes e executado pelo sushiman Eder Tadeu.

Comece pela porção de guioza (R$ 25, 6 unid.), pastelzinho de massa delicada com recheio de carne suína. Na sequência, o menu lista ceviches, tatakis e tartar. Uma boa opção para dividir é o combinado ‘Little Tradicional’ (R$ 79), com 26 peças, entre bons sushis e sashimis, de atum, salmão e peixe do dia (tilápia na ocasião da visita).

Para quem não dispensa os quentes, vale provar o hot holl de salmão grelhado com couve crisps (R$ 18). Outra ousadia é o uramaki de vieira (R$ 26), que traz a vieira empanada, envolta por peixe branco, ovas tobiko e molho de gengibre.

Apesar da qualidade dos peixes, a variedade poderia ser maior, já que o restaurante é vizinho à Ceagesp. Entre as três opções de sobremesa, dá para dividir o harumaki de Nutella (R$ 29), acompanhado de sorvete de creme e calda de caramelo.

ONDE: R. Carlos Weber, 92, V. Leopoldina, 3213-1564.

QUANDO: 18h/0h (fecha de dom. a 3ª).

QUANTO: Cc.: M e V. Cd.: M e V.