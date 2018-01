Restaurante Modi abre segunda unidade em Higienópolis

Com as mesas concorridas desde a abertura no início de 2014, o Modi ganhou uma segunda casa ao lado do Shopping Pátio Higienópolis. Maior, mais arejado, com enorme fachada de vidro e um agradável deck, o restaurante do chef Diogo Silveira mantém os mesmos preceitos: comida saborosa a um custo abaixo da média.

Salão: com fachada de vidro e área externa (Foto: divulgação)

No cardápio, as sugestões do dia continuam sendo um prato cheio para quem gosta de miúdos. Entre as novidades, estão o bom cotecchino de javali com grão-de-bico (R$ 17) e o ravióli de berinjela defumada ao molho de tomate e ricota de búfala (R$ 27), de sabor delicado e cocção perfeita.

O confeiteiro Arnor Porto faz as sobremesas – como a boa tortinha de chocolate com calda de laranja (R$ 11) – e o bartender David Barreiro assina os drinques do bar.

ONDE: Av. Higienópolis, 618, Consolação, 3823-2663.

QUANDO: 12h/0h (dom., até 20h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.