Foto: Tadeu Brunelli/ divulgação

Tema de mostra em cartaz no MIS, o cineasta francês François Truffaut também é homenageado no Felix Bistrot com um menu especial até domingo (2/8), que inclui salada, prato principal e taça de espumante, por R$ 79,90. Entre as sugestões, está o ‘Filé Mignon au Poivre e Batatas Duchesse’ (foto).

R. José Felix de Oliveira, 555, Granja Viana, 4702-3555.