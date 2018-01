Drinque Zulu (Foto: divulgação)

O Brace Bar e Griglia lança em outubro o projeto Bar A4 Mãos, nas noites de 4ª, com a participação dos bartenders Rodolfo Bob (7/10), Zulu (14), Derivan (21) e Jean Ponce (28). A cada semana, um deles estará no Eataly para preparar novos drinques, que depois vão ganhar lugar cativo na carta do bar.