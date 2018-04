Restaurante Baiano de Dois serve bons pratos típicos em frente à Praça Benedito Calixto

Foto: GulaMia/divulgação

Paredes coloridas em alusão ao Pelourinho, fitinhas do Senhor do Bonfim e estátuas de baianas espalhadas pelo salão evidenciam a vocação do Baiano de Dois, que ocupa uma casa em frente à Praça Benedito Calixto, desde agosto.

Apesar do pouco tempo, o restaurante traz na bagagem a experiência – e as receitas – do Consulado da Bahia, do mesmo proprietário. No cardápio, destacam-se as moquecas. São 15 versões do prato, como a de camarão (R$ 154), que chega à mesa fumegante, com camarões graúdos e leve dose de dendê, acompanhada de arroz fresquinho, farofa e pirão de peixe, em porção generosa para duas a três pessoas.

Moqueca de camarão (Foto: GulaMia/divulgação)

Além de moquecas mistas, há opções como as de pescada amarela e de siri catado (R$ 132, cada). Os peixes e frutos do mar também estão entre as sugestões de entrada, como a porção de lula à dorê (R$ 59). Para quem faz questão do acarajé, o bolinho de feijão é frito na hora e servido com camarões, vinagrete e vatapá à parte (R$ 37, 4 unid.).

Dos pratos do sertão, vale pedir a macia carne de sol de mignon, com banana-da-terra grelhada, arroz, um cremoso purê de aipim e farofa de feijão de corda e manteiga de garrafa. Custa R$ 114 e, como os outros pratos, serve duas pessoas.

Para beber, caipirinhas a partir de R$ 19. Se ainda sobrar apetite, adoce a refeição com a cocada cremosa ou com a ambrosia (R$ 16, cada).

ONDE: Pça. Benedito Calixto, 189, Pinheiros, 2476-4546.

QUANDO: 12h/0h (dom., até 23h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.