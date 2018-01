Restam poucos ingressos para a Campus Party

Restam pouco mais de 700 ingressos para a edição deste ano da Campus Party Brasil, que ocorre de 26 a 31/1, no Pavilhão de Exposições do Anhembi. Já foram vendidas cerca de 7.200 entradas. O evento é um dos principais encontros de tecnologia e cultura nerd no País. Em seu segundo lote, o pacote para todos os dias custa R$ 290, sem o serviço de camping.

Foto: Epitácio Pessoa/Estadão

Entre os palestrantes confirmados para esta edição, está Marie Cosnard, diretora de tendências do aplicativo Happn. O engenheiro Grant Imahara, que trabalho na série norte-americana ‘MythBusters – Os Caçadores de Mitos’, a astrofísica Thaisa Bergmann e a fundadora da Cyborg Foundation Moon Ribas também estão na agenda.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ampla programação da feira também inclui oficinas tecnológicas, debates e um espaço para startups. Os ingressos podem ser comprados pelo http://brasil.campus-party.org/