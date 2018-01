Novo bar no Tatuapé reúne fãs de futebol e campeonatos esportivos

Treze televisores espalhados pelo Resenha Sports Bar transmitem partidas de futebol e outras competições, que atraem fãs em busca de um lugar para beber enquanto assistem ao seu esporte favorito. A entrada ampla mantém o ambiente arejado e é ótima para quem quer ficar na calçada sem perder nenhum lance do jogo.

Com 90 m², o espaço tem sofás circulares, mesas e um balcão, onde são preparados drinques clássicos como o ‘Moscow Mule’ (R$ 24,90), que leva vodca, suco de limão, espuma cítrica e calda de gengibre.

Entre os chopes, há sempre duas opções: Heineken (R$ 13,90, o pint) ou uma marca artesanal, que varia periodicamente – a mais recente servida na casa foi a Schornstein Witbier (R$ 14,90, o pint).

O cardápio tem cinco lanches, como o ‘Crispy Chicken MVP’ (R$ 24,90), com hambúrguer de frango empanado, tiras de alface, cebola roxa, maionese da casa e molho de mostarda com mel. Para petiscar, porções como batata rústica (R$ 18,90) ou ‘Dadinhos Maravilha de Tapioca’ (R$ 20,90), servidos com geleia de pimenta.

O ‘Brigadeiro Raiz’ (R$ 11,90), um brigadeiro caseiro de colher com farofa de avelã, é a única sobremesa do menu, que, de tão enxuto, parece ter sido feito para ninguém perder tempo com indecisões – vai que marcam um gol bem na hora em que você se distraiu… Humberto Abdo

ONDE: R. Emília Marengo, 383, Tatuapé, 2673- 9551.

QUANDO: 17h30/1h (sáb., 15h/1h; dom., 15h/0h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.

Confira outras dicas:

+ Aberta em 18/1, no Tatuapé, a nova unidade do Cão Véio segue a mesma proposta da matriz: um gastropub com lanches, cervejas e drinques exclusivos (a casa ainda não abre no almoço). O cardápio inclui o ‘Espírito de Porco’ (R$ 45; foto), entrada de costela suína marinada na cachaça e no mel, assada em baixa temperatura e finalizada com flor de sal. R. Itapura, 1.534, Tatuapé, 2373-3310. 18h/0h (sáb., 18h30/0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Com endereço na Santa Ifigênia, o Bar Léo abriu nova unidade na Vila Madalena, no dia 25/1, onde segue as mesmas influências alemãs no cardápio. São servidos, por exemplo, os canapés no pão preto, como o ‘Rococó’ (R$ 29; foto), com pasta de queijo gorgonzola e copa. Para beber, uma das opções é a caipirinha de jabuticaba com pimenta (R$ 21/ R$ 29; foto). R. Aspicuelta, 578, V. Madalena, 3819-0656. 11h/últ. cliente. Cc.: todos. Cd.: todos.