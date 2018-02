Repescagem de cinema nacional no CineSesc começa 4ª (2)

A Retrospectiva do Cinema Brasileiro, tradicional repescagem do cinema nacional realizada pelo CineSesc, já está em sua 17ª edição. Na 4ª (2), às 21h, a abertura do evento é realizada, com a exibição gratuita de ‘Califórnia’ (2015), com a presença da diretora Marina Person. A programação contempla filmes nacionais lançados entre novembro de 2014 e outubro de 2015.

A seguir, veja a programação da semana:

5ª (3):

15h – ‘Cauby – Começaria Tudo Outra Vez’ (2013), de Nelson Hoineff.

17h – ‘Entre Abelhas’ (2015), de Ian SBF.

19h – ‘Jia Zhangke, Um Homem de Fenyang’ (2014), de Walter Salles.

21h – ‘O Último Cine Drive-in’ (2014) , de Iberê Carvalho.

Programação: http://bit.ly/cinesescc

Serviço: CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, metrô Consolação. Cerq. César, 3087-0500. R$ 12.