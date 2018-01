Repaginado, Hotel Ca’d’Oro reabre seu antigo bar

Após sete anos fechado, o tradicional Hotel Ca’d’Oro reabriu, totalmente repaginado, no fim de 2016. Instalado em seu térreo, ressurgiu também o Bar Ca’d’Oro – responsável, nos anos 1950, por popularizar a caipirinha entre a alta sociedade paulistana.

Ao entrar no bar, um piano do século 19 – tocado nas noites de 3ª a sábado e nas tardes de domingo – já dá uma ideia do estilo sofisticado do local. E uma carta elaborada de drinques, com sete receitas criadas especialmente para a nova fase da casa, confirma a proposta.

Entre as opções está o ‘Caravaggio’ (R$ 35), feito com grappa, licor marasquino, maracujá e pimenta. Outra boa pedida é o ‘Fiori Traste-verini’, que leva gim, licor marasquino, suco de cranberry, limão-siciliano e água de rosas vaporizada.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As opções para compartilhar são variadas. Há desde batata frita (R$ 29) até vitelo ao molho de atum e alcaparra (R$ 38). O antipasto que leva o nome da casa (R$ 55) vem com carpaccio, bresaola, presunto cru San Daniele, mortadela, alcachofrinhas e parmesão.

Para quem não quer ficar só nos petiscos, também há boa variedade de paninis (R$ 25/R$ 32) e de massas (R$ 58/R$ 68). Com a proximidade do inverno, vale também provar uma das duas sopas do cardápio, como o ‘Agnolotti in brodo’, feita com massa de queijos magros e espinafre (R$ 40).

ONDE: R. Augusta, 129, Consolação, 3236-4300. QUANDO: 10h/0h. QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.