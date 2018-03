Remake de ‘Caça-fantasmas’ está entre estreias de cinema da semana

Um dos destaques da Mostra de Cinema de Tiradentes no ano passado, O Signo das Tetas é uma espécie de road movie experimental. Na trama, um homem (Lauande Aires) entre a razão e a insanidade tenta reconstruir seu passado. Para isso, ele viaja por cidades do interior do Maranhão, enquanto é atormentado por uma lembrança.

O remake Caça-fantasmas estreia 32 anos após o lançamento do clássico cult de 1984. Na nova versão, três ex-professoras de parapsicologia, Erin (Kristen Wiig), Abby (Melissa McCarthy) e Jillian (Kate McKinnon), se juntam a uma ex-funcionária do metrô de Nova York, Patty (Leslie Jones), para criar um serviço que extermina os espíritos.

Agnus Dei (leia resenha aqui)

(Agnus Dei, França-Polônia/2016, 115 min.) – Drama. Dir. Anne Fontaine. Com Lou de Laâge, Vincent Macaigne e Agata Buzek. Na Segunda Guerra, ao atender um grupo de freiras num convento, uma médica da Cruz Vermelha descobre que elas foram estupradas por soldados. Baseado em fatos verídicos.

Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina

(Brasil/2016, 92 min.) – Aventura. Dir. Maurício Eça. Com Larissa Ma- noela, Jean Paulo Campos, Maísa Silva. Ao irem para um show, a convite de uma cantora, as crianças da Escola Mundial se animam. A excursão, no entanto, se torna assustadora quando os vilões Gonzales e Gonzalito sequestram Maria Joaquina.

La Vanité (leia resenha aqui)

(La Vanité, França/2015, 75 min.) – Drama. Dir. Lionel Baier. Com Pa- trick Lapp, Carmen Maura, Ivan Ge- orgiev. Dave, um idoso com câncer terminal, pretende realizar um su- icídio assistido no motel que projetou com sua mulher, já morta. Num dos quartos, ele aguarda Esperanza, da clínica de eutanásia que contratou. Empecilhos mudam o rumo de sua morte iminente.

A Última Premonição

(Visions, EUA/2015, 82 min.) – Terror. Dir. Kevin Greutert. Com Isla Fisher, Anson Mount, Gillian Jacobs. Uma mulher sofre um acidente de carro que a deixa à beira da morte. Após sobreviver, começa a ter pesadelos estranhos, creditados por seus médicos aos traumas do episódio. Ela se descobre grávida e se casa, mas as visões que tem se tornam mais aterrorizantes.