Releitura de Romeu e Julieta duplica personagens da peça

Passados 400 anos da morte de William Shakespeare, o espetáculo 15 Cenas de Romeu e Julieta demonstra que o dramaturgo continua imortal. A releitura dirigida por Eliete Cigarini terá duas sessões diárias aos fins de semana: uma versão jovem, às 16h, e uma voltada ao público adulto, às 21h. Como indica o título, a história é contada em 15 cenas, tendo como foco as principais partes da narrativa clássica, mas com dois Romeus, duas Julietas e dois Freis Lourenços.

O conceito da peça resgata elementos do teatro de rua e itinerante, no qual o público é levado a acompanhar a cena, percorrendo diferentes recintos do Teatro Garagem, indo da rua a um jardim – o que quer proporcionar a plateia dois cenários distintos de acordo com o horário da sessão. 75 min. 12 anos.

ONDE: Teatro Garagem (50 lug.). R. Silveira Rodrigues, 331, V. Romana, 98682-3333. QUANDO: Estreia sáb. (27). Sáb., 16h e 21h; dom., 16h e 19h. QUANTO: R$ 40.