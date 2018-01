Relação de amor e ódio entre dois amigos é o mote da peça 'Chuva Constante'

Em 2010, Malvino Salvador protagonizava ‘Mente Mentira’, texto norte-americano que mistura drama policial e questões de família. A receita se repete em Chuva Constante, que estreia hoje (13), no Teatro Vivo.

Sob direção de Paulo de Moraes – conhecido por seu trabalho à frente da Armazém Companhia de Teatro –, a montagem traz a história de dois amigos de infância Denny (Salvador) trabalha como policial e leva uma vida estável, com mulher e filhos. Ele convida Joey (Augusto Zacchi), companheiro de corporação, para morar com ele, numa tentativa de salvá-lo da solidão e do alcoolismo.

Em uma noite de trabalho, os dois divergem enquanto tentam resolver um caso, o que muda os rumos das vidas de ambos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Depois que li o texto, fiquei paralisado”, diz Salvador. “A peça tem potência dramática e, ao mesmo tempo, poesia e momentos de humor.”

Simples, o cenário tem apenas duas poltronas e canhões de luz que dão clima de inquérito, como se os persongagens estivessem sendo julgados enquanto falam.

ONDE: Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 860, Morumbi, 4003-1212.

QUANDO: Estreia hoje (13). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. Até 31/5.

QUANTO: R$ 60/R$ 80.