Reese Witherspoon mostra nova faceta em 'Livre'

O que mais tem chamado atenção em Livre (‘Wild’, no original), de Jean-Marc Vallée, é a atuação de Reese Witherspoon. Chamada de ‘namoradinha da América’, ela aqui encarna papel bem mais ‘hard’, digamos assim. Sua beleza não é realçada, e há na trama insinuação de drogas e sexo violento.

Nem poderia ser diferente, já que Reese refaz a trajetória de uma personagem real e atormentada, Cheryl Strayed, cujo livro serve de base ao roteiro. Depois da morte da mãe e de uma vida dissipada entre sexo ocasional e vício em heroína, Cheryl decide empreender uma jornada de reencontro consigo mesma. No caso, uma viagem literalmente dura, pela chamada Pacific Coast Trail, mais de 4 mil quilômetros pela costa oeste americana, incluindo trechos pelo deserto do Mojave e nas montanhas nevadas. A pé, com uma mochila pesada. E sozinha.

Há uma cena significativa, quando um andarilho mais experiente a aconselha a se desfazer de tudo o que não seja absolutamente indispensável. E assim sua viagem fica mais leve e agradável.

Serve para a vida, em geral. Já pensou que alívio dispensar o que nos entulha a existência? ‘Livre’ tem esse lado. Às vezes, ressoa um pouco do discurso de autoajuda. O que importa, porém, é o bom trabalho de direção de Vallée e o despojamento com que a atriz encara esse desafio. Não se pode ignorar também a forte presença de Laura Dern, que interpreta sua mãe e aparece em flashbacks. É uma figura luminosa, bem-humorada e que faz jus à lembrança que a filha lhe dedica.

O filme leva a marca de Vallée, que tem no currículo filmes como ‘C.R.A.Z.Y. – Loucos de Amor’ e o ‘Clube de Compras Dallas’. Aqui, o diretor canadense busca ângulos novos para enxergar as coisas e tem senso acurado da imagem e da duração das cenas. Quando trabalha com uma personagem solitária, às voltas com seus fantasmas num panorama deserto, belo e, às vezes hostil, essas qualidades são fundamentais. O filme causa ótima impressão. Luiz Zanin Oricchio