Reencontro de Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo é uma das atrações do roteiro de música

Em O Grande Encontro, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença voltam ao palco 20 anos após o lançamento do projeto que marcou a parceria entre os três. No repertório, sucessos da carreira e clássicos da MPB. Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 5ª (6), 21h30; 7/10, 22h30. R$ 100/R$ 300. Cc. e Cd.: todos.

A seguir, confira os shows que ocorrem em São Paulo entre 30/9 e 6/10:

6ª (30)

Antiprisma

O duo paulista, formado em 2013 por Elisa Moreira e Victor José, lança seu primeiro álbum, com canções de folk rock que remetem a artistas como The Byrds, Syd Barrett, Grateful Dead e Secos & Molhados. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (30), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

As Bahias e a Cozinha Mineira

A banda, comandada por duas vocalistas transexuais, apresenta o espetáculo ‘Etc & Tal’. O show traz músicas do disco de estreia ‘Mulher’ (2015), com inovação nos arranjos, figurino e iluminação. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (30), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Célia e Marcia Castro

O show, que marca o encontro de duas gerações de cantoras, conta com músicas de seus últimos trabalhos e releituras de clássicos da MPB. No repertório, Criolo, Otto, Luiz Melodia, Zélia Duncan, entre outros. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (30) e sáb. (1º), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Criolo

Gravado há dez anos, antes do aclamado disco ‘Nó na Orelha’ (2011), ‘Ainda Há Tempo’ é o primeiro álbum do rapper paulista, e agora é lançado em nova versão. O disco é repleto de raps compostos por ele. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (30) e sáb. (1º), 21h30. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cuba Cuarteto

Formado por Fernando Ferrer, Pepe Cisneros, Eduardo Espasande e Aniel Someillan, o quarteto apresenta clássicos da música cubana, com canções de Emiliano Salvador, Lino Frías, Conselo Velásquez, entre outros. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (30), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Douglas Mam & Os Famigerados

Com canções, intervenções poéticas e haicais musicados, o multiartista e a banda fazem show no qual recebem os cantores Murilo Sá e Julia Valiengo como convidados. O repertório tem folk, rock, blues, jazz e pop. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, 89, V. Madalena, 3796-7981. 6ª (30), 21h. R$ 20. Cd.: M e V.

Guri Assis Brasil

O cantor, compositor e guitarrista lança seu segundo CD solo, ‘Ressaca’, que traz músicas autorais com influência latina. No disco, o gaúcho mistura ritmos como reggaeton, cúmbia e bolero. O show conta com a participação dos músicos Otto e Junio Barreto. Z Carniceria (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 6ª (30), 18h (abertura; show, 1h). R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Omar

O músico, filho de Elomar, apresenta canções de seu último trabalho, ‘Sertano’, lançado em 2015. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (30), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

O grupo apresenta ‘OBJM Ataca’, primeiro trabalho com composições autorais e ligadas ao universo da ficção científica. Além das músicas, o show conta com projeções relacionadas à temática. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (30), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rita Benneditto

O CD ‘Encanto’ (2014) marcou a volta da cantora aos estúdios, oito anos após ‘Tecnomacumba’, ainda como Rita Ribeiro. Neste disco, ela regrava a dupla Roberto e Erasmo Carlos, Gilberto Gil e Djavan. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (30) e sáb. (1º), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tarântulas

O grupo, formado em 2010 por Luiz Thunderbird, Guilherme Held e Felipe Maia, até então se chamava Tarântulas & Tarantinos – fazendo versões de trilhas sonoras dos filmes de Quentin Tarantino. Agora, eles apresentam composições autorais. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª (30), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tiê

‘Esmeraldas’ (2014) é o nome do álbum mais recente da cantora e compositora. Suas músicas são o mote da apresentação. Uma delas é ‘A Noite’, incluída na trilha da novela ‘I Love Paraisópolis’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (30), 21h. R$12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tulipa Ruiz

Vencedor do Grammy Latino na categoria melhor álbum pop contemporâneo, ‘Dancê’ (2015) é o terceiro disco da cantora. ‘Proporcional’ e ‘Físico’ são algumas das músicas do trabalho, cujo repertório ela leva ao palco. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (30), 21h; sáb. (1º), 21h. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Skank e Jorge Ben Jor

Vindos de diferentes estilos e gerações, os artistas se reúnem no evento ‘Versão Brasileira’. No show, eles tocam sucessos como ‘Vamos Fugir’, ‘Acima do Sol’ e ‘Balada do Amor Inabalável’, da banda mineira, e ‘Chove Chuva’, ‘País Tropical’ e ‘Fio Maravilha’, do cantor e compositor carioca. Espaço das Américas (6.574 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (30), 23h30. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

SÁBADO (1º)

Ana Canãs

A cantora continua a turnê de seu quarto disco, ‘Tô na Vida’, lançado em 2015. A paulistana promete ainda levar canções antigas para o show, que conta com participação de Filipe Catto. Será a primeira vez que eles dividem o palco. Tom Jazz (314 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sáb. (1º), 22h. R$ 800/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Célia e Marcia Castro

Criolo

Höröyá

O grupo instrumental, composto por doze integrantes, lança disco homônimo. Eles têm como influência culturas tradicionais do oeste africano e diversas vertentes afro-brasileiras, além do funk e o jazz. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (1º), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mahmundi

Com repertório pop, a cantora, tecladista e guitarrista apresenta as músicas do álbum homônimo ‘Mahmundi’, produzido por ela mesma em seu estúdio caseiro. A carioca divide a noite com os conterrâneos Gabriel Luz e Felipe Vellozo, da dupla Bilhão. Z Carniceria (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (1º), 23h59. R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

As Mercenárias

A baixista Sandra Coutinho, única integrante da formação original do grupo de post-punk, toca ao lado de Silvia Tape (guitarra) e Michelle Abu (bateria e backing vocals). Agora, a banda reedita em vinil ‘Demo’, de 1983. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (1º), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nicole Borger

Com um repertório que mistura versões em português de músicas judaicas tradicionais do século 19 e canções autorais, a cantora apresenta seu sexto disco, o ‘Raízes/Roots’. Ela é acompanhada dos músicos Norberto Vinhas, Alvaro Couto, Rogerio Clementino e Adriano Busko. Fundação Ema Klabin (160 lug.). R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3062-5245. Sáb. (1º), 16h30. Grátis.

Originais do Samba

Nascido na década de 60, o tradicional conjunto vocal e de percussão, que já tocou ao lado de artistas como Chico Buarque, Jair Rodrigues e Toquinho, apresenta sucessos de seus mais de vinte álbuns lançados. Sesc Santana. Solário. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Sáb. (1º), 18h. Grátis.

Rita Benneditto

Tulipa Ruiz

Sambasonics

Formado em 2001, o grupo de samba-rock tem como influências musicais artistas como Os Originais do Samba e o Trio Mocotó. No show, musicais autorais e de compositores como Sidney Miller, Wando, Bedeu e Roberto Carlos. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (1º), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Saulo Duarte e a Unidade

O cantor e sua banda apresentam o show de seu terceiro álbum, ‘Cine Ruptura’, cuja sonoridade reflete a mudança dos integrantes de Belém do Pará para o sudeste. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (1º), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

DOMINGO(2)

Beatlemania in Concert

O show reúne músicos de diferentes estilos em um tributo ao quarteto britânico. Artistas como Roberta Campos, Benito Di Paula, Cachorro Grande e Tony Garrido tocam ao lado da banda AYNIL. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Dom. (2), 20h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Disclosure

A dupla de música eletrônica Guy e Howard Lawrence divulgam o último disco ‘Caracal’, indicado ao Grammy deste ano. O show dos irmãos britânicos faz parte da turnê sul-americana e conta com abertura do DJ Bruno Furlan. Citibank Hall (5.292 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Dom. (2), 21h30. R$ 350/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rogério Rochlitz

Com músicas do novo CD, ‘2345’, e canções de outros discos, o pianista e compositor faz show acústico que passeia entre os ritmos samba jazz, baião, xote e ijexá. Museu da Casa Brasileira (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 2705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Dom. (2), 11h. Grátis.

2ª (3)

Filarmônica de Pasárgada

A banda apresenta músicas do terceiro disco recém-lançado, o ‘Algorritmos’, que tem esse nome porque todas as canções foram compostas por meio de processos computacionais. O grupo fica disponível para um bate-papo com o público depois do show. Ação Educativa. Espaço Cultural Periferia no Centro (80 lug.). R. General Jardim, 660, V. Buarque, 3151-2333. 2ª (3), 20h. Grátis.

Metrópole Jazz Fest

A Soundscape Big Band, criada em 1999, se apresenta no projeto ‘Toda Segunda É Dia de Big Band’. Formado por cinco saxofones, quatro trombones, quatro trompetes, baixo acústico, bateria, piano e guitarra, o grupo traz o jazz contemporâneo em seu repertório. Teatro Commune (83 lug.). R. da Consolação, 1218, 3476-0792. 2ª (3), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (4)

Sophia Abrahão

A turnê ‘Tudo Que Eu Sempre Quis’ volta a São Paulo, com músicas do primeiro disco da cantora e atriz, que promete também covers de Demi Lovato, Taylor Swift e Justin Bieber. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (4), 21h. R$ 80/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Stanley Jordan

Em seu retorno ao Brasil, o músico americano se apresenta com os brasileiros Dudu Lima, baixista, e Ivan ‘Mamão’ Conti, baterista do Azymuth. O show do guitarrista e pianista traz composições próprias e seus famosos covers. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (4), 21h30. R$ 95/R$ 150. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (6)

Camila Garófalo

A cantora paulista lança ‘Camarim’, nova música com clipe gravado pelo celular. O vídeo exalta a parceria entre cantoras e compositoras independentes, como Luiza Lian, Lara (de Os Ultraleves), Nina Oliveira e Laya, que também fazem parte do show. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural. (254 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (6), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

ESPECIAL

Tributo 70 anos de Freddie Mercury

Em homenagem ao aniversário do rockstar, a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana interpreta os grandes clássicos do Queen em ritmos jamaicanos, como o reggae e o ska. No vocal, Felipe Machado. MIS. Área externa (800 lug). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (1º), 18h. Grátis.

MÚSICA CLÁSSICA

American Brass Quintet

O quinteto de metais da Juilliard School apresenta repertório com obras de Osvaldo Lacerda, Joan Tower, Kenneth Fuchs e David Simpson. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3251-5644. Sáb. (1º), 16h. R$ 40. Cc.: todos. Cc.: todos.

João Carlos Martins com a Bachiana Filarmônica

O último concerto enfoca a música russa para lembrar a Olimpíada de 1980, em Moscou. No programa, obras de Tchaikovsky. A apresentação também conta com um tributo aos Três Tenores, lembrando o concerto de Placido Domingo, Luciano Pavarotti e José Carreras na Cidade Proibida, quando anunciaram a candidatura de Pequim aos Jogos de 2008. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (4), 21h. R$ 25/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Juvenil Heliópolis

Dentro da série de Concertos Matinas, a orquestra apresenta, sob regência de Edilson Ventureli, ‘Concerto Para Violoncelo em Mi Menor, Op.85’, de Edward Elgar, e ‘Sinfonia nº 8 em Sol Maior, Op.88’, de Antonín Dvorák. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (2), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis).

Quinteto de Metais São Paulo

Composto por dois trompetes, dois trombones e uma trompa, o conjunto se apresenta no projeto ‘Música na Biblioteca’ com obras originais e arranjos de músicas que vão da renascença aos dias atuais. Memorial da América Latina. Auditório da Biblioteca Latino-Americana (120 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 3ª (4), 19h. R$ 2. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trio de Cordas do Instituto Baccarelli

Dentro da série ‘Baccarelli na Rua’, os músicos do projeto, idealizado pelo maestro Silvio Baccarelli, promovem um encontro entre música popular e erudita em pontos de lazer da cidade. Armazém da Cidade (150 lug.). R. Medeiros de Albuquerque, 270, V. Madalena, 3506-4646. Sáb. (1º), 15h. Grátis.